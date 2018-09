19.09.2018 h 08:12 commenti

Settimana europea della Mobilità: per un giorno tutti a piedi nel polo scolastico di via Reggiana

Venerdì le aree delle quattro scuole superiori saranno off limits ad auto e motorini.Via di Reggiana resterà comunque regolarmente aperta al traffico

Si sta svolgendo a Prato la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in cui il Comune di Prato realizza una serie di azioni di sensibilizzazione verso le scuole per promuovere la cultura della mobilità alternativa e pulita. "Essendo anche la prima settimana di scuola - viene spiegato dal Comune -, l'evento ha l'obiettivo di comunicare ai ragazzi e alle famiglie nuove abitudini di mobilità casa-scuola, fin dai primi giorni di scuola, e ridurre la congestione da traffico durante gli orari di ingresso e uscita da scuola, che ormai sembra diventata cronica in tutte le città".

Nei primi giorni della settimana, al momento dell'ingresso e dell'uscita da scuola, operatori Demos hanno distribuito materiali informativi ai ragazzi dell'istituto Buzzi e del polo scolastico di via Galcianese. Da oggi a venerdì 21 settembre l'attenzione sarà invece rivolta al polo scolastico di via di Reggiana che ospita quattro istituti superiori e ha un bacino di utenza di più di 3000 studenti. In particolare, nella giornata di venerdì 21 settembre verrà sperimentata la chiusura del polo scolastico alle auto e ai motorini, invitando chi viene con mezzi a motore a parcheggiare o a farsi accompagnare al grande parcheggio situato in fondo a via di Reggiana, lato Parco*Prato. Via di Reggiana resterà comunque regolarmente aperta al traffico.

Il "campus studentesto sperimentale" sarà allestito per l'occasione con stand informativi, un'area relax e diverse postazioni di street sport a cura di Decathlon. Oltre a distribuire materiali informativi e gadget per promuovere nuove forme di mobilità sostenibile, chi arriverà con la propria bici sarà accolto con il kit della "colazione del ciclista". L'obiettivo è mostrare ai ragazzi e ai loro genitori quanto possa migliorare la qualità e la sicurezza degli spazi antistanti le scuole liberati dalle auto, oltre a favorire una maggiore autonomia dei ragazzi, la socializzazione e la salute legata al movimento e all'attività fisica, sperimentando nuove forme di mobilità (in particolare i mezzi pubblici, la bicicletta, ma anche le auto condivise) per effettuare i percorsi casa-scuola. Inoltre, poiché le scuole selezionate sono quelle che hanno già attivato un percorso specifico attraverso i focus group svolti a maggio 2018, sarà l’occasione per mostrare i risultati raccolti ed evidenziare le iniziative che l’amministrazione comunale intende realizzare proprio su quelle scuole.