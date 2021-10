25.10.2021 h 08:50 commenti

Settimana di lavori a Montemurlo, interventi in via Parugiano di sotto e in via Pier della Francesca

Lavori di risanamento stradale e per la realizzazione di un allacciamento idrico. La fine degli interventi sabato 30 ottobre

A Montemurlo vanno avanti i lavori di manutenzione stradale programmati dall'amministrazione comunale. In particolare ripartiranno giovedì 28 ottobre gli interventi di manutenzione straordinaria in via Pier della Francesca, che termineranno sabato 30 ottobre. Sarà completato il rifacimento completo del manto stradale, delle intersezioni alle strade laterali e il successivo rifacimento della segnaletica orizzontale.

Sono programmati, invece, alle ore 8 di lunedì 25 ottobre e termineranno entro le ore 18 del giorno 29 ottobre in via Parugiano di Sotto - nel tratto tra via Terni/via Boito e via Palarciano - i lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete fognaria ed idrica per conto di Publiacqua. Nel tratto interessato sarà vietato il transito ai veicoli, ad eccezione dei residenti e delle attività produttive.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

