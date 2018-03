26.03.2018 h 13:03 commenti

Settimana dedicata all'autismo, ecco il programma

Uno spettacolo teatrale, una passeggiata in bicicletta da Ferrara a Chioggia e la partecipazione alla Maratonina. Il 2 aprile, giornata mondiale dell'autismo, il castello dell' Imperatore sarà illuminato di blu.

Una settimana dedicata all’autismo: spettacoli teatrali, attività sportive, laboratori e la realizzazione di un lungo nastro blu che verrà srotolato in alcune vie della città. Le iniziative sono realizzate in collaborazione fra il comune, L’Asl, la fondazione Santa Rita e l’associazione di genitori Orizzonti Autismo. Il primo appuntamento è per mercoledì 28 marzo al Politeama con lo spettacolo Frankenstein Show della compagna Quinta abbondante, il ricavato sarà devoluto al Santa Rita e all’associazione Orizzonte Autismo. Il clou delle manifestazioni sono previste per il 2 aprile, giornata mondiale dell’autismo, con la partecipazione da parte dei ragazzi alla maratonina, con il pranzo nel chiostro di San Domenico e la sera a partire dalle 19 l’illuminazione del Castello di blu, colore dell’autismo. Il giorno successivo i ragazzi partiranno per un percorso in blu in bicicletta da Ferrara a Chioggia con l’assistenza delle Misericordie.

“La collaborazione fra tanti soggetti diversi – ha sottolineato l’assessore al sociale Luigi Biancalani – porta a importanti risultati che crescono di anno in anno”

Una collaborazione sottolineata anche dalla presidentessa dell’associazione Orizzonti Stefania Franceschetti: “Quando abbiamo iniziato a festeggiare la giornata dell’autismo nel 2008 eravamo quattro famiglie, oggi siamo molti di più con un programma che si estende per quasi una settimana”.

L’obiettivo dei festeggiamenti è quello di far conoscere questa realtà: “ Tante attività – ha sottolineato Roberto Macri presidente Fondazione Santa Rita – che aprono una finestra sul mondo dell’autismo non soltanto in occasione della giornata mondiale , ma ogni giorno visto che la malattia non è un problema solo dei ragazzi, ma anche delle famiglie e di tutti gli enti coinvolti nei vari progetti”.

Quest’anno il 2 aprile coincide con pasquetta giorno da sempre dedicato alla Maratonina Città di Prato. “Una coincidenza – ha spiegato Vezio Trifoni dello staff organizzativo – che abbiamo voluto sfruttare accogliendo i ragazzi all’interno del percorso non competitivo, per loro ci sarà anche un trofeo”.



Edizioni locali collegate: Prato

