31.08.2019 h 11:07 commenti

Settembre si apre con i cantieri sulle strade: ecco da lunedì dove saranno i lavori

Per una settimana prevista la riasfaltatura di alcune arterie al Macrolotto Due. nella zona di via Zarini, invece, scavi per la rete del gas

Il mese di settembre si apre all'insegna dei cantieri su alcune strade cittadine. In particolare saranno interessati dai lavori il Macrolotto Due e la zona di via Zarini.

Il primo cantiere è relativo a lavori di risanamento stradale e riasfaltatura in via Moro, via del Lazzeretto e via Sabadell. E' previsto il divieto di transito dalle 7 di lunedì 2 settembre fino a sabato 7. Le opere saranno divise in due fasi: nella prima il divieto interesserà via del Lazzeretto tra via Nara Marconi e via del Ferro. Il traffico sarà deviato in via Valdagno, via Schio, via del Ferro e viceversa. Nella seconda fase il divieto di sosta si sposterà in via Moro limitatamente alle corsie in direzione di Firenze, tra l'incrocio con via Fonda di Mezzana e quella con via Berlinguer: il traffico sarà deviato in via Fonda di Mezzana, via delle Fonti, via Fernanda Necchi Zipoli e via Berlinguer.

Sempre da lunedì 2 a sabato 14 settembre il secondo cantiere, stavolta per lavori alla rete del gas con divieto di transito e sosta in via del Castagno nel tratto tra via Zarini e via Quarto dei Mille e in via Zarini tra via del Castagno e il civico 160.

Durante la chiusura il traffico proveniente da via Marcovaldi in direzione via del Castagno sarà deviato in via Pelagatti, via Valentini (corsia riservata), via Assisi e via del Castagno, oppure via Pelagatti, via Zarini, via Marsala, via Assisi e via del Castagno; il traffico proveniente dal lato di via Zarini sarà deviato in via del Romito, via Marcovaldi e via Pelagatti.