Anche le ultime tesserine nel grande puzzle che compine il programma del Festival Prato Settembre è spettacolo, sono state posizionate. Oltre ai sette concerti già annunciati in piazza del Duomo il 5 settembre torna la Camerata Strumentale città di Prato con il tradizionale concerto gratuito diretto da Jonathan Webb con musiche di Mozart e Beethoven. All' anfiteatro di Santa Lucia il 9 settembre l'ultimo concerto della band pratese Porto Flamingo che ha deciso di sciogliersi dopo 20 anni. Resta l'appuntamento fisso con Dj Set a Officina Giovani e sulla terrazza di Palazzo Pretorio. Mentre per la prima volta a cinque fermate degli autobus alle 18 per tutta la durata del Festival sono previsti concerti di chitarra e voce ascoltabili anche da chi sta viaggiando grazi e alla playlist preparata da Autolinee Toscane. "La sala Garibaldi - ha spiegato Francesco Fantauzzi di Fonderia Cult Art - torna ad essere un luogo centrale del festival non solo perchè qui ci sarà la biglietteria e il punto informazioni, ma anche perchè allestiremo due mostre fotografiche una curata da Sam Emerson e l'altra da Antonio Viscido. In programma anche la proiezione di alcuni film musicali".

Intanto per alcuni spettacoli come quello del 2 settembre "Panariello vs Masini" ci si avvicina al tutto esaurito. "Abbiamo venduto ad oggi circa 7mila biglietti stanno esaurendo anche quelli per gli Articolo 31 che apriranno il Festival il 31 agosto. Per gli Editors che oltre alla data di prato hanno in programmazione un'altra soltanto in Italia abbiamo venduto biglietti anche all' estero".

Una manifestazione che è si è consolidata nei due mandati del sindaco Matteo Biffoni, nel 2019 si sono raggiunti i 22mila spettatori, grazie anche all' organizzazione curata da Fonderia Cult Art che si è assegnata il bando fino al 2024. "Per me - ha sottolineato Biffoni - è l'ultima edizione a cui assisterò nelle vesti di sindaco. Faccio un appello alla giunta che verrà dopo di questa: coltivate, annaffiate e fate crescere questo festival. E' diventato un patrimonio della città con un offerta di qualità pari a quella degli altri festival toscani".

Negli otto anni di vita il festival si è anche appropriato di nuovi spazi, come villa Guicciardini. "Mi auguro - ha sottolineato l'assessore alla cultura Simone Mangani- che negli anni a venire si trovino anche altre location per creare ancora di più un festival diffuso"

Il programma è pubblicato sul sito Settembre Prato è Spettacolo , i biglietti in vendita su ticketone.it Per la prima volta è prevista l'opzione "Priority" che garantisce per i concerti in piedi un posto sotto il palco. Per i possessori di questi biglietti l'ingresso anticipato è da largo Carducci.

L'edizione 2023 prevede uno sconto del 15% per chi acquista un biglietto dimostrando di essere arrivato a Prato utilizzando il treno.