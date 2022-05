03.05.2022 h 08:39 commenti

"Settembre Prato è spettacolo", il 28 agosto tocca a Margherita Vicario

La cantautrice e attrice salirà sul palco dell'anfiteatro di Santa Lucia per il suo Tour club 2022. All'ultimo festival di Sanremo è stata tra i protagonisti delle cover insieme a La Rappresentante di lista

Margherita Vicario ha annunciato le date del nuovo tour estivo: il 28 agosto sarà all'Anfiteatro di Santa Lucia nel poliedrico programma del Settembre Prato è Spettacolo. L'artista sarà accompagnata da una superband, composta da batteria, cori, basso, tastiera, trombone, sax contralto e tromba, per uno show ancora più intenso ed esplosivo, tra grandi hit del passato e nuovi freschi singoli in cui tuffarsi a capofitto.

Margherita Vicario, cantautrice e attrice, è un’artista poliedrica, dinamica, audace e mai banale. Astronauti e La meglio gioventù, i suoi nuovissimi singoli dopo il progetto discografico Bingo, pubblicato lo scorso maggio, sono solo gli ultimi dei manifesti che ne dimostrano la versatilità, rendendola una delle personalità più promettenti della scena musicale italiana. Da performer quale è, la sua dimensione preferita è quella live: sia i tour musicali, Bingo Tour 2021 e Margherita Vicario Tour 2020, che quello teatrale, Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli Tour 2021, prodotti da Dna Concerti, l’hanno portata in giro per l’Italia a colpi di sold-out e il 6 aprile 2022 è partito da Teramo il nuovo Margherita Vicario tour club 2022.

Oltre a Bingo, Margherita ha all’attivo un album, Minimal Musical (2014), e un Ep, Esercizi Preparatori (2014).

Nel 2019 viene scelta tra le grandi voci della musica italiana per reinterpretare Noi non ci saremo di Francesco Guccini in Note di viaggio - Capitolo 1: Venite Avanti.

Nel maggio 2019 si esibisce al Miami Festival di Milano, per poi portare la sua musica in tour sui palchi di numerosi altri festival italiani, aprendo anche live di Calcutta e Carl Brave.

Nel febbraio 2020 il brano Mandela viene candidato nella categoria Big al Premio Voci per la Libertà di Amnesty International, che premia la canzone dell’anno per i diritti umani.

Nello stesso anno pubblica per Island Records Giubbottino, singolo dalle sonorità urban-pop ricche e raffinate e dalla scrittura brillante ed efficace, Pincio, “ninna nanna” elettronica, e Pina Colada feat. Izi, brano dal sapore latino.

Nella vita artistica di Margherita, cinema e musica si affiancano costantemente senza soluzione di continuità. Studia all’Accademia Europea di Arte Drammatica e dal 2010 inizia a lavorare come attrice per serie tv e cinema, diretta – tra gli altri – da Woody Allen, Lamberto Bava, Marco Pontecorvo, Fausto Brizzi, Antonio Manzini. Nel 2020 viene scelta da Alessandro Rossellini per la colonna sonora del film-documentario The Rossellini’s, per cui ha scritto il brano originale The Wisest Man On Earth. Il film ha chiuso la Settimana Internazionale della Critica a Venezia. Ma non solo: sempre nel 2020 Margherita torna sul piccolo schermo nel cast della seconda a stagione della fiction di Rai 1 Nero a metà.

Nell’autunno 2020 diventa la nuova Ambassador italiana di Key Change – organizzazione internazionale che vuole portare un bilanciamento delle presenze maschili e femminili nell’industria musicale – oltre ad essere inclusa tra le 50 donne dell’anno di D La Repubblica.

Il 2021 si apre con il featuring in Equatore, brano di Rancore, scritto col rapper Paolo Antonacci. Equatore rappresenta un giro intorno al globo, un viaggio da percorrere attraverso le rime potenti di Rancore e l’unione di queste due voci. Ma la collaborazione con Rancore non è l’unica: Margherita infatti incide anche con Lodo Guenzi Muoio di noia, brano contenuto nel nuovo album de Lo Stato Sociale, collabora con i Selton in occasione della release del singolo Karma Sutra, e con Gaia e Francesca Michielin in Ginga.

È tra gli artisti protagonisti del Concerto del Primo Maggio, dove si esibisce con la sua Abauè (morte di un trap boy) accompagnata dall’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Dopo la release per Island Records di Orango Tango, brano dalle sonorità urban e dal respiro internazionale, e di Come va, dolce dialogo tutto al femminile, il 14 maggio 2021 esce Bingo (Island Records), il più recente progetto discografico della cantautrice.

Nel giugno 2021 viene scelta per interpretare e incidere la cover di Rolls Royce di Achille Lauro, presente nel trailer e nel film di Roan Johnson State a casa.

A settembre 2021 partecipa in qualità di giudice alla sessantaquattresima edizione del Festival di Castrocaro, in onda su Rai 2.

A dicembre 2021 compone con Dardust la canzone di Radio Deejay Natale per te.

Partecipa alla serata delle cover del Festival di Sanremo 2022 con La Rappresentante di Lista, Cosmo e Ginevra interpretando Be My Baby di The Ronettes.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus