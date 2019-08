21.08.2019 h 11:01 commenti

Settembre pratese, tornano le visite guidate al Pretorio e a Palazzo comunale

Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre alle 21:30 e alle 22:30 sarà possibile ammirare gratuitamente i due edifici storici e le opere custodite all'interno

In occasione delle celebrazioni per il Settembre pratese, la festa della città, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre sono in programma nuove visite guidate gratuite alla Galleria Comunale. Sarà possibile visitare il percorso espositivo in orario serale, alle 21.30 e alle 22.30.

A 160 anni dall'inaugurazione della Galleria Comunale, che nell'attuale Sala del Sindaco vide esposto il primo nucleo di opere di quello che diventerà il futuro Museo civico della città, il Palazzo Comunale è stato sottoposto a un parziale riallestimento. Molte delle sale al primo piano sono diventate parte di un percorso espositivo che si lega fortemente a Palazzo Pretorio e le sue collezioni.

Un itinerario d'arte e di storia che si compone anche di dipinti e sculture rimasti fino a pochi mesi fa nei depositi, raramente esposti e poco conosciuti, pezzi di straordinario valore che impreziosiscono le sale del più importante palazzo cittadino e svelano al visitatore e legami talvolta inaspettati.

Il percorso espositivo e le informazioni sull'allestimento le trovate nella nuova sezione del sito del Museo di Palazzo Pretorio dedicata alla Galleria.

Prenotazione obbligatoria a visitepalazzocomunale@comune.prato.it o al numero 0574 1836220.