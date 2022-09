14.09.2022 h 14:15 commenti

Settembre Pratese, inizia il rush conclusivo fra concerti gratuiti e spettacoli

Ecco tutti gli appuntamenti in programma che faranno da contorno alla finale della Palla Grossa che fa registrare il tutto esaurito sugli spalti

Dopo una settimana di concerti gratuiti, sfide all’ultima posta, e serate all’insegna dello street food, degli stand enogastronomici e dei mercatini artigianali, arriva il momento del rush finale per il Settembre Pratese. La serie di iniziative collaterali all’edizione 2022 della Palla Grossa ha fatto il pieno di consensi fra i pratesi e non solo, che ogni sera si sono affollati in piazza del Mercato Nuovo. Boom di presenze per Cristina D’Avena, Bobo Rondelli, l’Aperitivo in Famiglia e anche per le iniziative più legate al territorio come la serata delle scuole di latino americano e del contest School Rock.

Adesso il Settembre Pratese si appresta a calare le restanti carte vincenti. Stasera alle 22 spazio a una serata tutta made in Prato con il concerto gratuito di ‘Blebla e i su’ amici’ che animeranno il palco di piazza del Mercato Nuovo con canzoni ben conosciute dal pubblico pratese. Domani, sempre alle 22, sarà la volta dell’esibizione dei Brain Shake, mentre venerdì 16 settembre alle 22 arriva il turno del concerto gratuito dei Suzy Q, il quartetto di musicisti che spaziano dalla disco anni '70 fino ai recenti successi della dance commerciale, suonati in medley serrati come fosse il lavoro di uno scafato dj. Qui però si parla di musicisti dall’esperienza ventennale. La formazione è tra le più gettonate in Toscana non solo per il repertorio proposto ma anche per la carica visiva che trasmette.

Sabato 17 settembre appuntamento sempre alle 22 col concerto de La Combriccola del Blasco, tribute band di caratura nazionale che ogni anno manda in scena fra gli 80 e 100 concerti in giro per tutta Italia, nata nel 1990 dalla passione sfrenata di Adamo Adams Paoletti per Vasco Rossi. Infine la grande chiusura, domenica 18, alle ore 22, con lo spettacolo gratuito del Circo Nero. Un mix ritmi, suoni e divertimento che farà calare il sipario sul Settembre Pratese. Ricordiamo che tutti i concerti e le esibizioni saranno affiancati dagli stand che hanno caratterizzato gli undici giorni della manifestazione di piazza del Mercato Nuovo.

Spostandoci alla Palla Grossa, la finalissima nell’arena di piazza del Mercato Nuovo è in programma per sabato 17 settembre alle 21. Il match decisivo dell’edizione 2022 del torneo metterà di fronte i Rossi di Santa Trinita, vincenti in semifinale sui Verdi di San Marco, e i Gialli di Santo Stefano reduci dal netto successo sugli Azzurri di Santa Maria. A seguire la cerimonia di premiazione. In attesa di scoprire chi saranno i campioni, una certezza c’è già: gli spalti hanno già fatto registrare il tutto esaurito.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus