27.09.2019

Settembre pratese, il Comune cerca i gestori per le prossime tre edizioni

Pubblicata la manifestazione d'interesse. Tra i requisiti l'aver organizzato e gestito nell'ultimo triennio almeno tre festival musicali con almeno tre concerti a pagamento ciascuno

Il Comune di Prato ha pubblicato la manifestazione d’interesse per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione del Festival “Settembre Prato è spettacolo” edizione 2020 e 2021, con eventuale rinnovo per le edizioni 2022 e 2023. Si tratta di un avviso pubblico, di carattere esclusivamente esplorativo, per trovare un nuovo gestore degli eventi settembrini in piazza Duomo dopo la scadenza della concessione a Fonderia Cultart che si è occupata del festival negli ultimi cinque anni.

Requisito necessario per poter partecipare è l’aver organizzato e gestito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) almeno tre festival musicali (anche edizioni annuali dello stesso festival) comprensivi ognuno di almeno tre concerti (a pagamento) con artisti di fama nazionale e/o internazionale. A ciascun festival (o a ciascuna edizione dello stesso festival) devono aver partecipano un numero non inferiore a 10mila spettatori.

Il procedimento si svolge esclusivamente attraverso l’uso della piattaforma telematica «TuttoGare», il cui indirizzo è https://gare.comune.prato.it., alla quale è obbligatorio registrarsi per poter rispondere all’avviso. Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento di tale piattaforma è possibile accedere all’Help Desk (numero verde): 800192750.

Le manifestazioni di interesse, firmate digitalmente, dovranno pervenire entro le ore 13 di mercoledì 16 ottobre 2019. Solo i soggetti che avranno manifestato l’interesse entro i termini potranno poi partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata di affidamento del servizio di organizzazione e gestione del Festival.