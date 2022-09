12.09.2022 h 17:33 commenti

Palla Grossa e mercato insieme: va in tilt il traffico in mezza città

Mattina di caos per chi dal centro doveva recarsi verso la zona nord per la chiusura del tratto fino al ponte Datini destinato ad ospitare i banchi degli ambulanti "sfrattati" dagli stand e dall'arena

E' stata una mattinata di disagi quella che si è registrata oggi, 12 settembre, tra il centro di Prato e la zona nord. Code e rallentamenti lungo le principali direttrici hanno una causa ben precisa: viale Galilei chiuso nel tratto che va dal Serraglio a all'incrocio con il Ponte Datini per ospitare i banchi del mercato settimanale “sfrattati” dall'area di piazza del Mercato nuovo per far posto all'arena della Palla grossa e agli stand enogastronomici del Settembre pratese. Tutto il traffico, quindi si è concentrato lungo via Bologna, via da Filicaia e dintorni. Difficoltà che si sono ripetute anche per il parcheggio.Tra i più colpiti dal traffico paralizzato c'è l'istituto di analisi mediche Iama, convenzionato con l'Asl, in via Terracini, al centro dell'ingorgo che si è creato per il cambio di viabilità. Per tutta la mattina si sono registrati ritardi negli appuntamenti sia a causa del traffico lumaca lungo via Bologna, con tempi di percorrenza di 30-40 minuti da via Cavour fino alla sede, sia della ricerca di un parcheggio: “Basterebbe un po' più di attenzione quando si rimodulano strade e sensi di marcia rendendosi conto che c'è un centro medico. – afferma Antonio Cirri, presidente della società – Anche chi ha problemi di deambulazione ed è arrivato con mezzi attrezzati, ha avuto difficoltà a raggiungerci a causa di via Terracina a senso unico verso la Coop perché era necessario rifare tutto il giro e non tutti sono padroni della viabilità della zona. Tutti i nostri appuntamenti sono slittati. D'altronde prelievi ed esami si fanno soprattutto nella prima parte della mattina quando maggiore è stato il traffico e il caos. Anche gli studi medici vicini a noi che aprono alle 8.30, hanno avuto problemi. In genere il lunedì abbiamo solo problemi di parcheggio per via del mercato. Oggi invece è stato complicato anche raggiungerci”.Lunedì prossimo il disagio non farà il bis perchè piazza del Mercato Nuovo dovrà essere liberata dall'arena e dagli stand necessariamente nella notte tra domenica e lunedì (la finale si gioca sabato sera), in modo che i banchi del mercato tornino tutti in piazza del Mercato Nuovo già dallo stesso lunedì e viale Galilei non venga chiuso.