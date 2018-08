31.08.2018 h 08:36 commenti

Settembre: Caparezza riempie piazza Duomo e stasera tocca a The Darkness

Partenza con il piede giusto per il festival grazie al cantautore che ha infiammato il pubblico accorso numeroso. E ora appuntamento dedicato a tutti gli amanti dell'hard rock e del pop metal



E' partita con il piede giusto l'edizione 2018 di "Settembre Prato è spettacolo". Una piazza Duomo stracolma ha accolto il concerto di Caparezza che, dopo il successo di tre anni fa, è tornato per aprire l'edizione del festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune. Le previsioni della vigilia sono state rispettate: la data di uno dei più amati e folli cantautori italiani era stata la più gettonata in fase di prevendita e ieri sera, 30 agosto, erano in tantissimi in piazza Duomo a saltare e ballare sulle note del “Prisoner 709” tour. Lo stesso Caparezza ha voluto ringraziare i tanti fans pratesi sui suoi social pubblicando la foto che vedete in alto.

Stasera, venerdì 31 agosto, il secondo appuntamento del festival: tornano in Italia i The Darkness, per un’unica data italiana che sta richoimando a Prato i fans da tutte le regioni. "Settembre Prato è spettacolo" propone con questa data un concerto di certo non banale, dedicato a tutti gli amanti dell'hard rock e del pop metal. I The Darkness, nei primi anni 2000 sono stati in grado riportare alla moda look e folte chiome in pieno stile anni ’70; il loro hard rock ispirato a mostri sacri come Ac/Dc, Led Zeppelin, T-Rex, The Queen e Van Halen ha bucato gli schermi delle emittenti musicali internazionali e surriscaldato le radio di milioni di ascoltatori. Ad ogni rock party che si rispetti non possono mancare gli acuti in falsetto del cantante Justin Hawkins, accompagnati dalle schitarrate e dagli assoli del fratello Dan su hit intramontabili come “Love is Only a Feeling” o “One Way Ticket To Hell…And Back”. Justin, Dan, Frankie e la new entry Rufus Tiger Taylor, sono riusciti a portare avanti il proprio progetto musicale affrontando alti e bassi dovuti agli eccessi tipici del rock’n’roll e hanno proseguito egregiamente la propria carriera, giungendo fino ad oggi con un nuovissimo album in studio.

‘Pinewood Smile’ è il quinto disco della band ed è stato pubblicato lo scorso 6 ottobre per la label Cooking Vinyl/Edel. Scritto a Putney (Londra), registrato in Cornovaglia e prodotto da Adrian Bushby (Foo Fighters, Muse), i pezzi che lo compongono hanno tutti gli elementi classici che caratterizzano da sempre la band, ma non solo. Con questo album i The Darkness sono ufficialmente tornati in carreggiata con nuova energia e vitalità, pronti per un’ennesima, scintillante ed epica avventura musicale.