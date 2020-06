01.06.2020 h 14:23 commenti

Settecento euro di spesa ma ne paga solo venti, cliente denunciata per furto

E' successo sabato pomeriggio al Parco Prato. La donna è stata bloccata alle casse Salvatempo dalla vigilanza privata, poi è sopraggiunta la polizia

Il carrello della spesa era colmo di prodotti per almeno 700 euro di valore, ma lo scontrino non superava i 20. Una sproporzione evidente che ha subito attirato l'attenzione della vigilanza privata del supermercato Coop del Parco Prato che ha bloccato la cliente, una donna di 53 anni italiana e incensurata, residente in città, alle casse dedicate al sistema Salvatempo.

Nel frattempo è sopraggiunta la polizia. Il fatto risale al pomeriggio di sabato 30 maggio e si è concluso con la denuncia della donna per furto. La merce non pagata è stata restituita al supermercato.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus