Sette nuove case popolari dove un tempo c'era il cantiere rifugio per sbandati

Saranno ultimate e consegnate al Comune e a Epp entro giugno. L'immobile si trova in via Compagnetto da Prato e in passato è stato al centro di esposti e proteste da parte dei residenti

Diventerà un edificio di edilizia popolare il cantiere semi abbandonato di via Compagnetto da Prato in passato utilizzato come rifugio di sbandati e senzatetto e per questo spesso al centro di proteste da parte dei residenti. Entro giugno 2020 questa palazzina diventerà patrimonio del Comune di Prato e sarà gestita da Epp, la partecipata che si occupa di edilizia pubblica. All'interno saranno realizzati sette alloggi da destinare alle famiglie bisognose secondo la graduatoria provinciale. La trasformazione è frutto del primo bando sperimentale per l'acquisto dal mercato privato di case in via di ultimazione finanziato dalla Regione Toscana. E' lo stesso bando che a breve permetterà la consegna di 15 alloggi in via La Marmora a Montemurlo.

Nel caso di via Compagnetto, l'investimento è di un milione e trecentomila euro più Iva che la proprietà, la Yak srl che recentemente è subentrata alla Lo Conte Edile Costruzioni, riceverà non appena terminerà tutti gli alloggi. Cosa che dovrà essere fatta entro il 30 giugno.

E' stato siglato anche il preliminare d'acquisto dell'edificio in via Statale al Poggetto, nel comune di Poggio a Caiano, da cui saranno ricavati nove alloggi popolari e uno spazio con servizi socio sanitari. Questo intervento rientra nel secondo bando regionale, quello che ha visto esclusa la candidatura del cantiere-scheletro ex Valore di via Filzi comprato all'asta da una società cinese.

"Questi bandi - spiega Federico Mazzoni, presidente di Epp - sono stati importanti perchè ci hanno permesso di approfondire le modaltà operative per superare le difficoltà tecniche e legali che l'acquisizione da privati comporta. In più diamo una doppia risposta in tempi certi: alle famiglie bisognose che attendono una casa e al decoro urbano il cui profilo viene minato dalla presenza di questi scheletri incompleti".

Nel 2020 si svilupperanno altre notizie positive sul fronte dell'edilizia sociale come ci spiega Mazzoni: "A breve partirà il cantiere per la realizzazione di 24 alloggi in via Ferraris e stiamo per ripartire anche con i lavori in via Meoni per le case destinate ai padri separati dopo le difficoltà legate al fallimento della ditta appaltatrice. In più ci sono una cinquantina di appartamenti di risulta da rimettere a nuovo. In parte sono lavori già finanziati e in parte sono in corso di finanziamento. Contiamo di azzerare l'elenco e quindi di consegnarli nel corso del 2020".

