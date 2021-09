24.09.2021 h 14:34 commenti

Sette mesi di cantieri al Macrolotto Zero: nuovi parcheggi e marciapiedi più ampi

I lavori inizieranno lunedì prossimo e dureranno fino al 9 maggio. Saranno realizzati otto parcheggi per disabili, sei per carico e scarico. Prevista illuminazione a led, trentatré nuove piantumazioni, diciassette attraversamenti pedonali in sicurezza. Istituita la zona a km 30

Nuovi parcheggi, marciapiedi più ampi, istituzione della zona 30, piantumazione e illuminazione a led. Partiranno lunedì 27 settembre i cantieri per la riqualificazione di via Umberto Giordano, via Pistoiese, via Rota, piazza 5 marzo e via Orti del Pero al Macrolotto zero. Lavori per un importo di oltre 1,3 milioni di euro di cui 330mila a carico del Comune e rimanenti della Regione attraverso i fondi por Feser 2014/20, che dureranno fino al 9 maggio con nove cantieri mobili."L'amministrazione - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni - ha investito molto nella riqualificazione di una delle zone più complesse della città; prima con il mercato coperto, poi con il playground, la medialibrary che verrà consegnata entro la metà del prossimo anno, e ora siamo alla fase finale con la riqualificazione di via Pistoiese e strade limitrofe".Intanto il playground registra ogni sera un record di presenza anche di ragazzi che arrivano da Firenze e Pistoia. "Se da una parte siamo molto contenti perché l'intento era riqualificare questo tratto di strada- ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici Valerio Barberis- dall'altra, dobbiamo gestire l'affollamento, stiamo così pensando di realizzare in altre zone del quartiere, ad esempio intorno alla stazione di Borgonuovo una pista da skate e una nuova area per l'attività sportiva".Un cambiamento radicale che prevede la razionalizzazione dei parcheggi, tra le ipotesi anche una parte lungo via Pistoiese riservati ai residenti, che passeranno da 181 a 185 con la realizzazione di otto posti riservati ai disabili, sei al carico e scarico e due per la ricarica delle auto elettriche. Sono invece diciassette i nuovi attraversamenti pedonali dotati di segnaletica per gli ipovedenti, settantaquattro i punti luce, quindici panchine, sei cestini settantadue dissuasori della velocità, trentatrè alberi e quindici fioriere.I marciapiedi in via Pistoiese lato sud passeranno da 1,5 metri di larghezza a 3,5 metri, nel lato nord a2,5 metri e in via Giordano raggiungeranno i 4 metri sono realizzati con cementi autopulenti e fotocatalitici per ripulire l'aria dall' inquinamento."Con questa operazione - ha spiegato Valerio Barberis assessore ai lavori pubblici - completiamo la riqualificazione della zona, ora lavoreremo con le associazione e i cittadini per costruire anche un percorso di gestione, l'idea è di adattare il modello utilizzato per il centro storico anche in questa zona della città".. Diventerà a senso unico in direzione nord sud, il marciapiede ospiterà la pista ciclopedonale, previste anche nuove alberature e due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La prima novità è l'istituzione della limitazione della velocità a 30Km orari con il senso unico in direzione del centro città, verranno quindi realizzati i marciapiedi su entrambi i lati dove saranno collocate fioriere e panchine.. L'area abbandonata ma di proprietà privata è in fase di esproprio, saranno realizzati 21 posti auto due dedicati a persone con disabilità(ex piazza dell' immaginario). Anche in questo caso sono già iniziate le procedure per l'esproprio, quando termineranno saranno realizzati sedici posti auto e una postazione coperta per le biciclette.Durante i sette mesi di lavori verranno istituiti divieti di sosta temporanei, per questo si consiglia di parcheggiare nelle strade limitrofe. Per informare i residenti in modo più puntuale sono in distribuzione nelle cassette delle lettere e negli esercizi commerciali.