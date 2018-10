03.10.2018 h 17:39 commenti

Sette medaglie d'oro per Sara Fanciullacci alle mini olimpiadi delle forze dell'ordine

L'atleta vaianese ha gareggiato al Police and Fire Games con la maglia dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Ottima la sua prestazione, lunedì una cerimonia in palazzo comunale per festeggiare il successo ottenuto

Gradino più alto del podio per Sara Fanciullacci alla settima edizione dei Police and Fire Games, il campionato internazionale delle forze dell’ordine che si è tenuto a fine settembre a Gibilterra. L’atleta vaianese, specialità tiro al piattello, che ha gareggiato con la maglia della associazione nazionale carabineri si è aggiudicata l’oro nella specialità Fossa Universale e Fossa Olimpica. Un ottimo risultato per una gara qualitativamente elevata fra 50 partecipanti “Abbiamo dovuto sparare in condizioni di forte e costante vento, visibilità fortemente variabile, piattelli con sganci e schemi diversi da quelli a cui siamo generalmente abituati,- spiega Fanciullacci - In ogni caso, abbiamo gareggiato al meglio delle possibilità ed abbiamo saputo distinguerci e farci valere”.

La squadra dell’ Anc ha collezionato durante la mini olimpiade che comprende diversi sport, 37 medaglie di cui 28 ori, 8 argenti, un bronzo. Fanciullacci ha contribuito con

con 7 ori 3 conquistati individualmente sia nella Fossa Universale che nella Fossa Olimpica; 3 conquistati a squadre nelle medesime discipline

e uno individualmente per All Events, cioè la sommatoria dei punteggi delle 3 gare. Lunedì 8 ottobre alle 18 in sala consiliare del Comune di Vaiano è stato organizzata una cerimonia per festeggiare il successo dell’atleta vaianese.







