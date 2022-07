15.07.2022 h 08:37 commenti

Sette incendi di sterpaglie in un solo giorno: è allarme rosso

Vigili del fuoco e volontari del sistema Aib della Regione impegnati in più punti. In serata in fiamme rotoballe in un campo a Castelnuovo

Sette incendi di sterpaglie in un solo giorno. E' il bilancio degli interventi fatti ieri dai vigili del fuoco e dai volontari del sistema antincendi boschivi della Regione sul territorio provinciale di Prato. Il più impegnativo è stato quello a Colle di cui abbiamo già dato conto ieri ( LEGGI ), mentre in serata a Castelnuovo c'è stato l'ultimo rogo dove sono andate distrutte anche alcune rotoballe. Si ricorda che, oltre al divieto di accensione di fuochi in prossimità delle zone boschive, è importante prestare la massima attenzione anche in prossimità di terreni agricoli e lungo le strade, dove, a causa della siccità e le alte temperature, anche un semplice mozzicone di sigaretta può essere causa di innesco.

