25.03.2019 h 14:08 commenti

Sette giorni dedicati all'autismo con iniziative nelle scuole e in piazza

Dal 29 marzo al 7 aprile torna la Settimana in blu per accendere i riflettori sul problema dell' autismo: a Prato l'Asl Toscana Centro segue 292 persone, ogni anno a venti bambini viene diagnosticata la malattia

Torna la settimana in blu, sette giorni dedicati all’autismo con iniziative che coinvolgono il mondo dello sport e della scuola. “Un ricco programma – ha spiegato Ilaria Santi presidente del Consiglio comunale – che culmineranno il 2 aprile, giornata mondiale dedicata all’autismo, con una cerimonia nel salone consigliare. Un percorso che però dura ormai da un anno con un coinvolgimento non solo di tutta la città, ma anche delle associazioni e dei commercianti”.

Il primo appuntamento è per il 29 marzo con il percorso trekking organizzato dalla Fondazione Santa Rita, 70 chilometri in due sentieri a cui parteciperanno non solo 15 ragazzi autistici, ma anche 6 richiedenti asilo, quattro educatori e altrettanti studenti spagnoli ospite della Fondazione per un progetto Erasmus. “Durante il cammino – ha spiegato Roberto Macrì presidente della Fondazione Santa Rita – ci saranno anche degli incontri con altre comunità, inoltre sempre nell’ambito di evidenziare le doti di ciascuno il 1 aprile due nostri ragazzi saliranno in cattedra per un laboratorio di fumetti alla secondaria Dalla Chiesa. Iniziativa che dal prossimo anno dovrebbe diventare un appuntamento fisso”. Sempre in ambito scolastico è stato realizzato anche un libretto illustrato che riporta le frasi di alunni autistici e dei loro compagni.

Le persone affette da autismo seguite dall’Asl Toscana Centro sono 292 di cui 186 minori, ogni anno almeno a 20 bambini viene diagnostica la malattia, mentre solo il 2% all’anno è in grado di raggiungere un livello minimo di autonomia.

“Abbiamo iniziato a celebrare la giornata del 2 aprile con una fiaccola a cui hanno partecipato poche persone – ha spiegato Stefania Franceschetti presidente Associazione Orizzonte Autismo – oggi siamo parte di un tavola che si interessa dei problemi dei nostri figli offrendo anche proposte di integrazione, fondamentali per rompere il muro dell’isolamento in cui vivono le persone autistiche”.

Tra le iniziative in programma il 31 marzo in via Cavour “Un giornata da pilota” evento del Motoclub Prato aperto a tutti i ragazzi che vogliono provare l’ebbrezza di guidare una minimoto fuoristrada, il primo e il 2 aprile al Museo Pecci sarà proiettato il film Quanto basta, mentre il 7 aprile un pranzo organizzato dall’Associazione Orizzonti Autismo concluderà la settimana in blu.

Il 2 aprile in salone consigliare arriveranno i ragazzi che hanno partecipato al sentiero in blu, mentre alle 17,30 in piazza delle Carceri attività sportive e animazione. In serata il castello dell' Imperatore sarà illuminato di blu.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus