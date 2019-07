26.07.2019 h 17:44 commenti

I Si Cobas aprono un nuovo fronte: "Operai minacciati di morte dal titolare". Ma l'azienda replica: "Tutto falso"

Si tratta di lavoratori impiegati alla stamperia Rosso di Montemurlo. Nei giorni scorsi la prima udienza in tribunale per il riconoscimento delle ore non pagate. Le minacce sarebbero venute al rientro in ditta.

a.a.

Sette dipendenti della stamperia Rosso di Montemurlo iscritti al sindacato Si Cobas, oggi 26 luglio, hanno annunciato di voler sporgere denuncia contro il titolare di origine cinese dell’azienda, che li avrebbe minacciati di morte. La querela verrà depositata lunedì 29 luglio alla Questura di Prato, come spiegato dal legale degli operai, l'avvocato Leonardo Sanesi.All’origine delle minacce, che sarebbero avvenute la sera del 24 luglio, secondo i lavoratori, la scelta di affidarsi al legale per il riconoscimento delle ore lavorate e mai pagate prima che venissero regolarizzati i contratti. La prima udienza è stata il 23 luglio, la prossima il 3 settembre.“Sono stato in tribunale con il mio avvocato insieme ad altri sei colleghi di lavoro – spiega-. Il giorno dopo il titolare è venuto da me e mi ha detto che mi avrebbe fatto a pezzi e che mi dovevo cercare un nuovo lavoro. Abbiamo paura, ci sentiamo minacciati, il titolare vuole agitare le acque, noi no, ma continueremo con le vie legali. Io lavoro nell’azienda da quattro anni e non me ne vado”. La sera della presunta aggressione sul posto sono stati anche chiamati i carabinieri della tenenza di Montemurlo.Accanto ai lavoratori, come sempre, il sindacato autonomo: “Questa è il clima che si vive alla stamperia Rosso – ha spiegatodel Si Cobas – da quando, dopo gli scioperi di novembre, abbiamo ottenuto che si lavorasse soltanto per otto ore, come stabilito dal contratto. Questo ha portato l’azienda a fare lettere di richiamo continue e pesanti minacce. Chiediamo la tutela dei lavoratori dal momento che hanno deciso di denunciare quello che sta accadendo all’interno dell’azienda e più in generale nel settore delel aziende tessili gestite da imprenditori cinesi”.L'azienda respinge con forza le accuse mosse dai lavoratori e smentisce di aver rivolto minacce di morte o di altro tipo. L'annuncio di una denuncia da parte dei dipendenti pakistani è stata accolta con assoluta incredulità dai titolari della stamperia Rosso che hanno detto che procederanno a tutte le verifiche necessarie a ricostruire parola per parola quanto affermato allo scopo di presentare a loro volta una denuncia per tutelare il loro operato e la loro correttezza.