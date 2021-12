28.12.2021 h 10:39 commenti

Sette anni e tre diversi processi per una multa da mille euro, alla fine lo Stato ha torto

Fermato per un controllo dalla polizia stradale, un camionista non è in grado di mostrare i fogli di registrazione del cronotachigrafo dei giorni precedenti e gli viene contestata una violazione per ogni documento mancante. La guerra di carte bollate arriva fino ai giudici della Cassazione: "L'infrazione è unica"



Protagonista della guerra di carte bollate, divenuta alla fine una questione di principio, è un camionista, dipendente di un'azienda di trasporti veneta. La vicenda risale al 2015 quando la polstrada di Firenze, nel corso di un posto di blocco sul territorio di Prato, ferma il camionista e gli contesta le 14 violazioni per la mancanza delle registrazioni delle due settimane precedenti. L'uomo fa ricorso al giudice di pace, lo perde ma non si arrende.

Il giudizio di secondo grado ribalta la sentenza: il tribunale di Prato stabilisce intanto che l'esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo deve tornare indietro di 28 giorni e, in ogni caso, la sanzione deve essere una indipendentemente dal numero di documenti che mancano. La battaglia però continua ancora perché il ministero dell'Interno ribatte alla decisione del tribunale e approda davanti ai giudici della Cassazione che nei giorni scorsi, dopo ormai sette anni ormai dal controllo al posto di blocco, hanno definitivamente dato ragione al camionista.

“La mancata presentazione, da parte dei conducenti di camion, pullman e autobus, sottoposti a un controllo, dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi al giorno del controllo e ai 28 giorni precedenti, comporta un'infrazione unica e le autorità competenti sono tenute a infliggere una sola sanzione, indipendentemente dal numero di fogli di registrazione mancanti”, questo il sunto della sentenza di terzo grado. nt

