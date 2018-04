06.04.2018 h 18:00 commenti

Sette anni di reclusione al rapinatore con il fucile a canne mozze

Condannato il quarantaquattrenne accusato di aver messo a segno la rapina ai danni della farmacia di San Giorgio a Colonica il 9 gennaio dello scorso anno. Mai identificato il complice. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena più pesante

Sotto la minaccia di un fucile a canne mozze obbligò il farmacista a consegnare tutto l'incasso della giornata, un migliaio di euro. A mettere a segno il colpo, insieme ad un complice mai identificato, un albanese di 44 anni, Imer Gazmir, che oggi è stato condannato a sette anni di reclusione dal tribunale di Prato. La rapina risale al 9 gennaio 2017. Nel mirino finì la farmacia D'Ascoli in via delle Miccine a San Giorgio a Colonica. I banditi entrarono in azione all'ora di chiusura; sciarpa e passamontagna calato sul viso e armati di un fucile a canne mozze, minacciarono il titolare della farmacia e il dottore. L'albanese fu arrestato diversi mesi dopo mentre era detenuto per altra causa. I carabinieri e la polizia trovarono nella sua abitazione un'arma come quella usata per la rapina e in più, a inguaiare l'uomo, fu il riscontro sul suo telefonino che, la sera del colpo, risultò aver agganciato le celle della zona. Ulteriori indagini non permisero agli investigatori di contestare al quarantaquattrenne altre rapine tra tutte quelle compiute in quel periodo ai danni di farmacie.

Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a nove anni di reclusione, mentre i difensori, Costanza Malerba e Federico Febbo, hanno invocato l'assoluzione.



Edizioni locali collegate: Prato

