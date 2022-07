12.07.2022 h 14:36 commenti

Settantenne in fin di vita a Careggi. Un testimone: è stato urtato da una persona con lo skateboard

L'incidente è successo nel tardo pomeriggio di ieri ai giardini in via Giovanni da Verrazzano, il nuovo spazio a margine del Macrolotto 0 dove è stato realizzato un play ground. La Procura ha aperto un'inchiesta

Sarebbe stato travolto in pieno da uno skateboard mentre si trovava ai giardini in via Giovanni da Verrazzano, il nuovo spazio a margine del Macrolotto 0 dove recentemente è stato costruito uno skate park. La vittima è un pratese di 70 anni, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale fiorentino di Careggi; le sue condizioni sono disperate: i medici hanno riscontrato una emorragia cerebrale dovuta al violento impatto sull'asfalto. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 11 luglio. Poche le notizie su quanto successo. Il 118 ha inviato l'ambulanza dopo aver ricevuto la telefonata di una persona che avrebbe riferito di aver assistito all'urto tra il pedone e uno skateboard. Secondo una primissima ricostruzione, l'urto avrebbe sobbalzato e poi spinto a terra il settantenne procurandogli gravi lesioni alla testa. La vittima è stata subito trasportata all'ospedale di Prato e da qui, considerata la gravità delle ferite, trasferita a Careggi.

E' stato il posto di polizia del Santo Stefano a trasmettere alla procura il primo referto compilato dai sanitari del 118 con l'annotazione della dinamica dell'incidente, vale a dire l'investimento del pedone da parte di uno skateboard. Non è chiaro chi si trovasse sopra la tavola, né se la persona sia rimasta a sua volta ferita, se si sia fermata a prestare soccorso o se, invece, si sia allontanata. E' stato aperto un fascicolo contro ignoti; titolare dell'inchiesta il sostituto Laura Canovai che delegherà la polizia giudiziaria per tutti gli accertamenti utili a ricostruire con precisione quanto successo.

Parla di "incidente annunciato" la consigliera d'opposizione Patrizia Ovattoni che sulla sicurezza al Playground del Macrolotto Zero si era spesa nei mesi scorsi, dopo aver raccolto le segnalazioni dei residenti. "Adesso - dice - mi auguro che vengano presi dei provvedimenti anche se non mi sembra giusto dover aspettare sempre che accada il peggio prima di vedere degli interventi concreti".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus