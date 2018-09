18.09.2018 h 08:41 commenti

Settantenne aggredita all'uscita del supermercato: malvivente le strappa la catenina d'oro dal collo

E' successo in via Fiorentina, davanti al centro commerciale Esselunga. I carabinieri hanno identificato il delinquente grazie alla descrizione fornita dalla vittima

Ha atteso la sua vittima fuori dal supermercato Esselunga di via Fiorentina e poi è entrato in azione, strappando la catenina d'oro dal collo di una donna di 70 anni. Lo scippo è avvenuto ieri, 17 settembre. La signora, nonostante lo shock, ha subito chiamato i carabinieri raccontando quello che era avvenuto e descrivendo lo scippatore. I militari del Nucleo Radiomobile si sono subito messi in azione e sono riusciti a chiudere le indagini nel giro di poco tempo, risalendo all’uomo, un pregiudicato pratese per reati contro il patrimonio, che è stato denunciato. E’ accusato del reato di furto con strappo.



