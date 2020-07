15.07.2020 h 16:57 commenti

Sesso con ragazzini, ecco perché il capo della setta resta ai domiciliari: "E' privo di morale"

Rese note le motivazioni con le quali il Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori dello studente universitario arrestato all'inizio di giugno. Numerose le violenze sessuali contestate dopo la denuncia dei genitori di alcune delle vittime

“E' un ventitreenne senza morale e con una spiccatissima capacità a delinquere”. E' forte il giudizio che i giudici del tribunale del Riesame hanno espresso nei confronti di Matteo Valdambrini, lo studente universitario di Montemurlo arrestato con l'accusa di essere a capo di una setta e di aver costretto i suoi adepti – all'epoca dei fatti anche minorenni – a sottostare a numerose violenze sessuali. Nei giorni scorsi il Riesame aveva respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dai difensori del ragazzo, Sigfrido Feynes e Nicola Badiani. “Le condotte – il parere dei giudici – sono indice di disprezzo e dell'insensibilità dimostrate dal Valdambrini per la dignità umana, con un approfittamento della situazione di sofferenza psicologica e delle difficoltà esistenziali di giovanissimi soggetti anche minorenni”. E ancora: “Un soggetto altamente inaffidabile, privo di adeguato autocontrollo e di senso morale”. Le motivazioni con le quale è stata confermata la misura degli arresti domiciliari fanno riferimento anche al “numero cospicuo di violenze sessuali perpetrate dall'indagato in maniera continuativa per lungo arco temporale e in danno di un numero sempre in crescendo di vittime verso cui ha dimostrato una efficacissima e abilissima capacità manipolatoria delle coscienze”. Il giovane, indagato da diversi mesi e arrestato all'inizio dello scorso giugno, aveva convinto i suoi adepti di essere il diavolo, di incarnare il lupo mannaro e di avere poteri soprannaturali in grado di cambiare il mondo. Numerose le violenze sessuali contestate dalla polizia che ha ricostruito la vicenda in seguito alle denunce presentate dai genitori di alcune delle vittime. A chiedere l'arresto era stata la Direzione distrettuale antimafia di Firenze che ha competenza per questo tipo di reato.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

