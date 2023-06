28.06.2023 h 13:44 commenti

Sesso con ragazzini, condannato a 10 anni e 4 mesi lo studente che si fingeva il 'diavolo'

Sentenza di appello molto più pesante: il giovane, in primo grado con l'abbreviato, era stato condannato a 6 anni per cinque delle tredici violenze sessuali che gli vengono contestate

Dieci anni e quattro mesi di reclusione: è la pena inflitta dalla Corte d'assise d'appello di Firenze a Matteo Valdambrini, lo studente universitario di 26 anni, della provincia di Prato, finito agli arresti domiciliari a giugno del 2020 con l'accusa di essere a capo di una setta e di aver fatto credere agli adepti – tutti giovanissimi e alcuni addirittura minorenni all'epoca dei fatti – di essere il 'diavolo' pretendendo rapporti sessuali. Nel processo di primo grado, con rito abbreviato, lo studente fu condannato a sei anni di reclusione per cinque delle tredici violenze contestate e assolto dall'accusa di riduzione in schiavitù. I giudici della Corte d'assise d'appello hanno aumentato la pena, tenendosi comunque sotto i dodici anni chiesti dal pubblico ministero.

Quattro i seguaci: tre ragazzi, due dei quali fratelli, e una ragazza. Gli investigatori, sulla scorta delle denunce e dei successivi riscontri, ricostruirono il rapporto tra il presunto capo della setta e le vittime che si erano convinte di avere a che fare con il 'diavolo' e di doversi piegare alle sue volontà. Valdambrini, stando all'accusa, era riuscito a far credere di avere poteri soprannaturali che avrebbero potuto cambiare il mondo. Addirittura, per essere convincente fino ad eliminare qualsiasi dubbio, in una occasione, aiutato da un complice, avrebbe inscenato la sua morte per strangolamento e poi la sua resurrezione.

Una vicenda di presunti abusi e presunte violenze fisiche e psicologiche che sarebbe andata avanti – sono convinti gli inquirenti – per diverso tempo, fino alla prima denuncia. Gli avvocati dello studente hanno sempre respinto la ricostruzione dei fatti proposta all'accusa. C'è attesa per le motivazioni della sentenza di secondo grado ma è difficile immaginare che l'iter processuale si fermi qui.



