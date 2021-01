16.01.2021 h 09:59 commenti

Sesso con ragazzini, chiuse le indagini sullo studente universitario pratese che si fingeva il diavolo

Sarebbero tredici le vittime del ventitreenne ritenuto capo di una setta con adepti costretti a subire atti sessuali per ottenere "poteri soprannaturali". L'inchiesta della procura di Firenze è arrivata alla conclusione nei giorni scorsi

La procura di Firenze ha chiuso le indagini preliminari a carico di Matteo Valdambrini, il ventitrenne studente universitario residente in provincia di Prato, arrestato a giugno dello scorso anno con l'accusa di essere a capo di una setta e di aver costretto i suoi adepti- all'epoca dei fatti anche minorenni – a subire atti sessuali. Il giovane è attualmente agli arresti domiciliari. Le indagini, condotte dalla polizia sulla scorta della denuncia presentata dalle famiglie di alcuni dei ragazzini e delle ragazzine che sarebbero stati costretti a sottostare agli ordini dello studente, ha ricostruito un quadro della vicenda che si sarebbe consumata a Prato tra il 2015 e l'inizio del 2020 in quei luoghi scelti per il ritrovo: il parco di Galceti, la zona della Multisala, Galciana e Bagnolo. Valdambrini, secondo la tesi dell'accusa, sarebbe riuscito a instaurare un forte ascendente sugli adepti (tredici quelli identificati nel corso delle indagini affidate alla Squadra mobile) convincendoli del fatto che lui fosse il diavolo, incutendo timore e soggezione e costringendoli a rapporti sessuali. Rapporti che, secondo quanto si legge nelle carte dell'inchiesta, il ventitreenne avrebbe imposto come atto necessario a ottenere poteri soprannaturali necessari a salvare il mondo. Per convincere il gruppo della sua sedicente superiorità avrebbe anche inscenato rituali di resurrezione con uno strangolamento da parte di un sodale per poi rialzarsi da terra fingendo addirittura di rimettersi a posto il collo.



