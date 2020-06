03.06.2020 h 10:34 commenti

Sesso con ragazzini, arrestato studente universitario di Montemurlo: si fingeva il diavolo e abusava degli adepti

Il giovane era stato indagato a febbraio e ora è finito ai domiciliari. Secondo gli investigatori era riuscito a sottomettere quattro ragazzi facendo credere loro di avere poteri soprannaturali . Gli incontri nelle zone di Galceti, Galciana e Parco Prato

Diceva di essere il diavolo, un vampiro, un lupo mannaro e convinceva le sue vittime, anche minorenni all'epoca dei fatti – marzo e aprile 2019 – a piegarsi alle sue voglie e a soddisfare ogni sua richiesta. Uno studente universitario di 23 anni, residente a Montemurlo, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. Il giovane era stato già indagato a febbraio perché ritenuto il capo di una setta con almeno quattro adepti, tre ragazzi, due dei quali fratelli, e una ragazza. La polizia lo ha arrestato oggi, mercoledì 3 giugno, su mandato del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Firenze che, accogliendo la richiesta della Direzione distrettuale antimafia (competente per questo tipo di reato) ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Allo studente vengono contestati 13 episodi di violenza sessuale. Secondo l'accusa, avrebbe costretto gli adepti a subire atti sessuali dopo un 'patto con il diavolo'. Il ventitreenne sarebbe riuscito a convincere i suoi seguaci di avere poteri soprannaturali e che con la loro collaborazione sarebbe riuscito a cambiare il mondo. Per essere sicuro di avere il controllo sui giovani, avrebbe anche messo in scena una sorta di resurrezione inscenando, con l'aiuto di un complice, uno strangolamento per poi rialzarsi, sistemarsi il collo e tornare in vita. Non solo: alle vittime avrebbe raccontato che nelle loro vite precedenti avevano avuto identità che solo lui conosceva e che avevano portato a termine la missione di salvare il mondo. Nel tempo, lo studente universitario avrebbe acquisito sui ragazzini una forza psicologica tale da avere su di loro il pieno controllo. Secondo la sua dottrina, gli atti sessuali erano la chiave per liberare i demoni. Gli incontri della setta sarebbero avvenuti nel parco di Galceti, nella zona di Galciana e nei pressi della Multisala a Parco Prato. A far emergere gli abusi sono state le denunce delle famiglie presentate in seguito a un percorso psicologico seguito dai figli.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus