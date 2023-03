29.03.2023 h 15:23 commenti

Sesso con minorenni, in Appello chiesto di raddoppiare la condanna al 'diavolo'

Il procuratore generale ha chiesto 12 anni di reclusione per lo studente universitario arrestato nel 2020 con l'accusa di aver formato e guidato una setta e aver usato violenza sui giovanissimi adepti

Dodici anni di reclusione, il doppio della condanna inflitta in primo grado al termine del rito abbreviato celebrato davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Firenze: tanto ha chiesto la procura generale al processo d'appello a carico di Matteo Valdambrini, lo studente universitario di 26 anni, residente nella provincia di Prato, accusato di aver formato e guidato una setta satanica e di aver costretto gli adepti, tutti giovanissimi e alcuni minorenni, a subire atti sessuali dopo averli convinti di essere il 'diavolo'. La sentenza sarà letta il 24 maggio.Lo studente finì agli arresti domiciliari a giugno del 2020 per fatti avvenuti a partire dal 2015 ( leggi ). Valdambrini, in primo grado, era stato riconosciuto colpevole di cinque dei tredici episodi contestati. Il gup aveva escluso l'esistenza della sette e aveva pronunciato l'assoluzione per il reato di riduzione in schiavitù ( leggi ).