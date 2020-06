05.06.2020 h 14:16 commenti

Sesso con minorenni, i retroscena dell'inchiesta choc che ha portato agli arresti uno studente di Montemurlo

I racconti delle vittime definiti "univoci, precisi e coerenti" dal giudice che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare. Violenze sessuali, abusi psicologici e riti voodoo per eliminare i familiari sgraditi. Enorme il potere di controllo esercitato dal 'diavolo' sugli adepti

Sesso orale per allontanare i demoni, sesso a tre per scacciare il male, morsi sulle braccia per aumentare le potenzialità, altre pratiche violente e dolorose per sconfiggere le entità maligne. E poi minacce di morte, violenze fisiche, abusi psicologici e addirittura la rappresentazione della morte per strangolamento e il ritorno in vita grazie a poteri soprannaturali. Diceva di essere il diavolo, il lupo mannaro, il vampiro il ventitreenne finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver piegato alle sue volontà un gruppo di ragazzini e ragazzine, alcuni minorenni all'epoca dei fatti che gli investigatori fanno risalire al periodo 2015- inizio 2020. I capi di imputazione: atti sessuali con minore e pornografia minorile aggravata. Le vittime sarebbero almeno una dozzina.L'indagato, studente universitario residente a Montemurlo, difeso dagli avvocati Fenyes e Badiani, è finito al centro di una inchiesta che la procura fiorentina ha avviato in seguito ai racconti delle vittime. L'arresto, firmato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, Federico Zampaoli, risale a mercoledì 3 giugno, a circa quattro mesi di distanza dall'iscrizione sul registro delle notizie di reato.Nelle cinquanta e passa pagine dell'ordinanza di custodia cautelare, sono stati messi insieme i tasselli che compongono quella che viene definita una setta con tanto di adepti. Adepti scelti “perché nelle vite precedenti avevano avuto un'altra identità” e la loro missione era stata quella di “salvare il mondo”. Ragazzini finiti in un sistema molto più grande di loro, in un meccanismo manovrato ad arte dall'indagato che sarebbe riuscito ad instaurare il pieno controllo su ciascuno. Ognuno costretto a rapporti sessuali anche di gruppo, a inviare foto dei propri genitali, a non ribellarsi per evitare che il male potesse estendersi su genitori e fratelli, a subire morsi profondi sulle braccia fino al sanguinamento, ai lividi e alle cicatrici, a farsi premere le tempie fino allo svenimento, a farsi infilare le dita negli occhi fino allo stordimento. Erano le pratiche, secondo gli inquirenti, attraverso le quali il diavolo si rafforzava e gli adepti si liberavano dagli spiriti maligni. Adepti minorenni o appena maggiorenni, alcuni con disturbi di apprendimento, in condizioni di inferiorità psichica o con trascorsi particolarmente difficili, scivolati – sostiene l'accusa – in uno stato di totale sudditanza e di assoluta credulità come, ad esempio, aver ritenuto possibile che dopo la morte per strangolamento (scena messa in atto con l'aiuto di un complice), il 'diavolo' potesse risvegliarsi, aggiustarsi il collo, e tornare più forte di prima.Una delle vittime ha denunciato di essere stato costretto a rapporti sessuali a tre già dall'età di 15 anni in un rituale cosiddetto 'Triskele', simbolo del risveglio della licantropia. Un'altra ha rivelato che lo studente imponeva a tutti di non rivelare i segreti del gruppo perché ai traditori poteva succedere qualcosa di brutto. Sulle chat i video dei rapporti sessuali tra gli adepti che, diceva il lupo mannaro, venivano visti da Hidra, entità cibernetica, e che servivano a ottenere la purificazione. In diversi hanno raccontato di una una cena a base di ragù che, a sentire il diavolo, era 'carne umana acquistata da un tizio che vende cadaveri a Firenze'.Fitte le pagine con i racconti della setta, i dettagli degli incontri e i particolari dei rituali messi in scena dal capo per sottomettere le vittime e costringerle ad accettare le sue volontà dopo aver aderito al gruppo attraverso un patto con il diavolo. Nell'ordinanza si parla di “pratiche di vampirismo”, di ferite sanguinanti provocate dai morsi dallo studente universitario per alimentare i suoi poteri. E addirittura si parla di alcuni adepti che avrebbero creduto di trovare nel capo della setta la persona in grado di eliminare i familiari sgraditi, in un caso la mamma e la nonna di una ragazzina. "Le testimonianze delle vittime - scrive il giudice - appaiono univoche, precise, coerenti e vicendevolmente riscontrate".La setta si riuniva, secondo la ricostruzione degli investigatori supportata dalle denunce delle vittime, nel parco di Galceti, nella zona della Multisala, a Galciana e a Bagnolo. Sono stati i genitori a rendersi conto del disagio delle vittime a, in alcuni casi, a intraprendere percorsi di cura psicologica che poi hanno fatto emergere l'origine del malessere. La perquisizione a carico dell'indagato avrebbe procurato diversi riscontri a sostegno della tesi accusatoria, come il ritrovamento di una bambola voodoo senza una gamba che sarebbe servita a provocare la morte della madre di una adepta.