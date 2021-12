23.12.2021 h 15:34 commenti

Sesso con minorenni, condannato a 6 anni di reclusione lo studente che si fingeva 'il diavolo'

La sentenza è stata pronunciata oggi dal tribunale di Firenze al termine del processo con rito abbreviato. L'imputato, 24 anni, residente in provincia di Prato, finì ai domiciliari nella primavera del 2020 accusato dagli adepti che all'epoca dei fatti erano minorenni o appena maggiorenni

Sei anni di reclusione a Matteo Valdambrini, studente universitario di 24 anni, residente in provincia di Prato, messo agli arresti domiciliari a giugno del 2020 con l'accusa di aver formato e guidato una setta satanica e aver costretto gli adepti – all'epoca tutti giovanissimi e alcuni minorenni – a subire atti sessuali. Difeso dagli avvocati Sigfrido Fenyes e Nicola Badiani, il ventitreenne è stato condannato dal tribunale di Firenze al termine del processo con rito abbreviato. La pena che gli è stata inflitta è la stessa invocata dal pubblico ministero.

Una vicenda fatta di abusi e violenze sia fisiche che psicologiche, andata avanti per anni, almeno dal 2015 fino all'arresto: Valdambrini, secondo l'accusa, avrebbe convinto gli adepti che attraverso il sesso orale avrebbero potuto allontanare i demoni, che partecipando a sesso a tre avrebbero potuto scacciare il male, e che solo accettando di sottostare agli ordini del 'diavolo' avrebbero potuto sconfiggere le entità maligne. Minacce di morte, morsi sulle braccia e altre pratiche violente e dolorose si ritrovano nelle pagine della complessa inchiesta che avrebbe contato una dozzina di vittime.

Valdambrini aveva creato una vera e propria setta con adepti scelti “perché nelle vite precedenti avevano avuto un'altra identità” e la loro missione era stata quella di “salvare il mondo”. Le vittime erano tutti ragazzini e ragazzine minorenni o appena maggiorenni, alcuni con disturbi di apprendimento, in condizioni di inferiorità psichica, con alle spalle problemi e trascorsi particolarmente difficili. Tutti scivolati – come ha sempre sostenuto l'accusa – in uno stato di totale sudditanza e di totale credulità come, per esempio, aver ritenuto possibile che dopo la morte per strangolamento (una scena messa in atto con l'auto di un complice), il 'diavolo' potesse risvegliarsi, aggiustarsi il collo e tornare più forte di prima.

A inchiodare lo studente pratese sono state le denunce di alcuni genitori che, intuendo un malessere originato da fatti molto gravi, hanno intrapreso percorsi dagli psicologi per individuare con esattezza la causa. Le testimonianze delle vittime sono state ritenute genuine, precise, univoche e circostanziate dagli investigatori e infine dal giudice. La setta si riuniva in luoghi appartati: il parco di Galceti, le zone più periferiche di Galciana e di Bagnolo, i campi attorno alla Multisala di San Giusto. Lo studente è stato ritenuto colpevole di cinque casi di violenza sessuale rispetto ai 13 contestati all'inizio, mentre è stato assolto con formula piena dall'imputazione di riduzione in schiavitù.

Il giudice ha disposto anche risarcimenti provvisionali per un totale di 33mila euro in favore delle parti civili, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, da uffici in istituzioni pubbliche o private frequentate in prevalenza da minori.

