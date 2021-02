27.02.2021 h 14:04 commenti

Sessanta persone a cena al circolo, blitz della polizia: raffica di sanzioni. Locale chiuso per 5 giorni

Nel mirino un circolo al confine tra Prato e Campi Bisenzio. Nel corso del controllo trovata e sequestrata droga: ketamina, hashish e ecstasy

Sessanta cinesi sorpresi a cena in un circolo gestito da connazionali al confine tra Prato e Campi Bisenzio. Tutti sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Il blitz della polizia è scattato nella serata di giovedì 25 febbraio, nell'ambito dei controlli sul territorio organizzati per verificare comportamenti in linea con il divieto di assembramento e il coprifuoco. Nel corso del controllo, gli agenti hanno trovato anche dieci grammi di ketamina, alcuni grammi di hashish e diverse pasticche di ecstasy.Dei sessanta cinesi identificati e sanzionati, sette sono stati accompagnati in questura perché non in regola con il permesso di soggiorno. Il presidente del circolo è stato multato per non aver osservato la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione. Disposta la chiusura del locale per cinque giorni.Sulla vicenda interviene,responsabile Regionale del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione di Forza Italia: “Sistematica la violazione dei dpcm da parte dei circoli cinesi, un comportamento che rappresenta il menefreghismo assoluto e la mancanza di rispetto per le norme italiane. Sarebbe opportuno che a questi locali venisse applicato il massimo della sanzione, ovvero la revoca dell'autorizzazione amministrativa con conseguente chiusura definitiva. L'amministrazione comunale dovrebbe agire con una modifica regolamentare”.