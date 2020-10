30.10.2020 h 11:14 commenti

Sessanta chili di droga pronti per essere spediti all'estero, arrestati zia e nipote

I due sono stati bloccati dalla guardia di finanza poco prima dell'invio di cinque pacchi in Gran Bretagna e nei Paesi Bassi. Trovati e sequestrati anche soldi in contanti, gioielli e diamanti

Zia e nipote arrestati poco prima che riuscissero a spedire sessanta chili di marijuana all'estero. I due, entrambi cinesi, rispettivamente 51 e 25 anni, sono stati fermati ieri, giovedì 29 ottobre, dalla guardia di finanza che da giorni li teneva sotto controllo. Zia e nipote, che devono rispondere di traffico di droga, sono stati bloccati mentre erano intenti a spedire, attraverso un mail-boxes di servizi di trasferimento merce, cinque scatole ritenute – a ragione – sospette. Le scatole erano dirette in Gran Bretagna e nei Paesi Bassi. Una volta aperte, i finanzieri hanno trovato un ingente quantitativo di marijuana che, sommata ad un precedente pacco già spedito da Empoli e del quale è stata rintracciata la foto nel telefonino sequestrato al venticinquenne, ha portato al recupero di 58 chili e 700 grammi di stupefacente. Oltre alla droga, gli investigatori hanno trovato e sequestrato anche 11mila euro in contanti, valuta estera, gioielli e diamanti, oltre a tutto il necessario per il confezionamento delle dosi.



I due cinesi erano da tempo seguiti dai finanzieri in seguito ad un precedente sequestro di 18 chili di marijuana portato a termine lo scorso settembre. I sospetti hanno poi trovato conferma facendo proseguire gli accertamenti che ieri si sono concretizzati nell'arresto di zia e nipote.