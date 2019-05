24.05.2019 h 17:09 commenti

Servizio civile, quattro enti alla ricerca di giovani tra i 18 e i 29 anni

Il Comune di Carmignano, la Fondazione Parsec, la Pro Loco di Poggio a Caiano e l'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti offrono rispettivamente due, otto, uno e due posti ai ragazzi

Un posto per il servizio civile viene messo a disposizione anche dalla Pro Loco di Poggio a Caiano. Viene richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera. Il percorso, dedicato alla formazione e alla crescita individuale, è particolarmente indicato per i giovani appassionati di turismo, cultura e promozione e che vorrebbero fare qualcosa per il proprio territorio.

Il progetto è promosso dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli) all'interno del bando per il servizio civile regionale della Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovani Sì . Il giovane scelto presterà la sua attività di volontario all'interno della Pro Loco per 12 mesi, con un impegno di 30 ore settimanali, e riceverà un contributo mensile di 433,80 euro. Il volontario affiancherà i membri della Pro Loco nelle attività di promozione e valorizzazione del territorio, per mantenere vivo quel patrimonio immateriale che lo caratterizza e lo rende unico, come ad esempio l'organizzazione di eventi e la gestione dell'ufficio turistico, realizzando gli obiettivi del progetto “Territorio: anima e cuore”, che prevede anche momenti di formazione organizzati da Unpli. Si consiglia ai ragazzi interessati di mettersi in contatto con la Pro Loco, per ulteriori informazioni e per un eventuale supporto.

Tante opportunità per i giovani che vogliono svolgere il servizio civile regionale nel prossimo anno.Laoffre otto posti per due progetti, “Operazione Ambiente” e “Comunichiamo la scienza”. Il primo ha come obiettivo il coinvolgimento del largo pubblico nella tutela del territorio e delle sue risorse naturali, attraverso la divulgazione di informazioni e l’organizzazione di iniziative come visite guidate e laboratori. Il secondo progetto è invece ideato per i giovani interessati ad approfondire le proprie conoscenze in ambito scientifico-geologico, con particolare attenzione al rischio sismico.Ilcerca invece due ragazzi per due progetti, “Bibliotecando” e “Comune Facile 2020”. Il primo ha bisogno di un giovane da impegnare in attività di educazione e promozione culturale della biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi” di Seano.Comune facile 2020” ricerca invece un volontario da inserire presso l’Ufficio Servizi Sociali, a supporto delle sue attività e dei cittadini.Lae degli ipovedenti Onlus-Aps cerca invece due giovani per il suo progetto “Il mio futuro sarà diverso”.Tutte le domande dovranno essere presentate entro le ore 14 del 7 giugno. Il servizio civile regionale è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che siano inoccupati, inattivi o disoccupati e che non abbiano riportato condanne penali. Non possono fare domanda coloro che hanno già svolto servizio civile regionale o nazionale e coloro che hanno avuto nell'ultimo anno un rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita per più di sei mesi con uno degli enti che realizza il progetto.