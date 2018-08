25.08.2018 h 14:10 commenti

Servizio civile, sedici posti alla Pubblica Assistenza

I ragazzi, dopo un corso di formazione di primo soccorso, presteranno servizio sulle ambulanze e in ambito sociale. Le domande entro il 28 settembre

Sono sedici i posti a disposizione per il servizio civile alla Pubblica Assistenza L’avvenire di Prato. Il bando è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni che verranno impegnati nei servizi socio sanitari nella sede centrale e nelle sezioni. Durante il primo mese i ragazzi frequenteranno un corso di formazione per acquisire le nozioni fondamentali di primo soccorso.

Le domande, scaricabili dal sito del servizio civile regionale, dovranno essere inviate entro il 28 settembre a simona@ pa-lavvenireprato.it. Per informazione 057425725.



