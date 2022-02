04.02.2022 h 08:42 commenti

Servizio civile, 18 posti al Comune di Prato: domande entro il 10 febbraio

Sono tre i progetti messi in campo dall'amministrazione comunale: 'Scuola e legalità', 'Museo inclusivo, la scienza alla portata di tutti', 'Progetto natura'

È stata prorograta alle 14 del 10 febbraio la scadenza per presentare la domanda al Servizio civile: il Comune di Prato ha presentato tre progetti, approvati dall'Ufficio nazionale Servizio Civile, che mettono a disposizione 18 posti per giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.La descrizione dettagliata di ciascun progetto e il bando integrale per presentare la domanda sono reperibili al sito http://portalegiovani.prato.it I progetti del Comune hanno una durata complessiva pari a 12 mesi e i ragazzi che saranno selezionali sottoscriveranno un contratto che fissa anche l’importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 444,30 euro.Questi i progetti del Comune di Prato:Progetto "Scuola e legalità" (8 posti) che si terrà al Servizio Educazione stradale via Alcide de Gasperi e richiede un impegno di 25 ore su 5 giorni la settimana.Progetto "Museo inclusivo: la scienza alla portata di tutti" (4 posti) che si terrà al Museo di Scienze Planetarie in via Galcianese e richiede un impegno di 25 ore su 6 giorni la settimana."Progetto natura" (6 posti) che si terrà al Centro di scienze naturali via di Galceti e richiede un impegno di 25 ore su 6 giorni la settimana.Il Servizio Civile è un'opportunità offerta ai giovani di vivere un anno di impegno volontario al servizio del bene comune, inteso come bene di tutti e di ciascuno, sperimentando valori quali la solidarietà, la gratuità, l'altruismo. È un'esperienza che spesso può diventare, per un giovane, un primo approccio con il mondo dell'associazionismo o col mondo del lavoro in genere. Questa esperienza consente di acquisire nuove competenze e arricchire così il proprio bagaglio culturale.