14.05.2021 h 08:30 commenti

Servizi scolastici 2021/2022, in Val di Bisenzio aperte le iscrizioni online

Trasporto, refezione e pre-scuola con possibilità di ottenere agevolazioni in base al valore Isee

. Per accedere al portale è sufficiente il numero di carta d'identità del genitore/tutore con nome e cognome o codice fiscale.

Dovrà altresì essere presentata apposita domanda anche per coloro che hanno necessità di una dieta speciale sia per motivi etico-religiosi che di salute, qualora non sia già in vigore per l'intero ciclo scolastico; la modulistica è reperibile nella Sezione Scuola dei siti internet dei tre Comuni. In casi eccezionali, solo per motivi oggettivi di impossibilità all'invio telematico, le domande possono essere presentate all’Ufficio Scuola dei Comuni di Vaiano, Vernio, Cantagallo, solo su appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 0574 942437 (Comune di Vaiano), 0574 931024 (Comune di Vernio), 0574 956803 (Comune di Cantagallo).