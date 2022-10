26.10.2022 h 15:18 commenti

Servizi non sanitari al Santo Stefano, il gestore chiede 8,7 milioni di euro in più all'Asl Toscana centro

Il "ricalcolo" è stato applicato a tutti e quattro i nuovi ospedali toscani che Sa.t ha in gestione per un totale di 35 milioni di euro

(e.b.)

Un pozzo senza fine. La Sa.t spa, la società che ha in concessione i quattro nuovi ospedali toscani progettati e costruiti in project financing, tra cui il Santo Stefano, ha presentato un conto da 35 milioni di euro a titolo di indennizzo per i servizi non sanitari e gli spazi commerciali dei quattro nosocomi da quando sono entrati in funzione a oggi. Di questi oltre 8,7 milioni riguardano l'ospedale pratese e 7,6 quello di Pistoia. La Sa.t spa contesta alle Asl di competenza (la Centro per il Santo Stefano e il San Jacopo e la Nord Ovest per Lucca e Massa) l'impostazione della contabilizzazione dei servizi resi dalla società all'interno dei quattro ospedali quali ad esempio la lavanderia e le pulizie. Il corrispettivo, a loro avviso, è molto più alto di quanto calcolato e liquidato dalle aziende sanitarie. Ben 35 milioni di euro in più. La differenza sta nell'interpretazione che viene fatta di alcune poste inserite nella convenzione. Il contratto di concessione infatti, prevede un canone annuo e dei corrispettivi in base al consumo.A decidere chi applica l'interpretazione giusta tra le Asl e il concessionario, sarà il giudice del Tribunale civile di Firenze, sezione specializzata per le imprese, a cui la Sa.t si è rivolta con quattro atti di citazione, uno per ospedale, chiamando in causa le rispettive Asl e in solido il Sior, sistema integrato ospedali in rete creato dalla Regione nel 2003 per gestire la nascita del poker dei nuovi nosocomi toscani, formato dalle Asl competenti su quei territori (prima quattro e ora due). L'assemblea di Sior, presieduta dal direttore generale dell'Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese, ha deciso di seguire una linea di difesa comune perchè "il contenzioso – si legge nella delibera - si compone di un gruppo di cause aventi ad oggetto questioni concernenti la fase di gestione del rapporto concessorio secondo le forme del project financing, che vede come concedenti le due aziende e che la stessa convenzione definisce come unico, con evidenti aspetti di comunanza rispetto a talune contestazioni, come quelle più strettamente concernenti l’interpretazione di alcune clausole della convenzione e con chiaro impatto sull’equilibrio economico finanziario dell’intera operazione di finanza di progetto". C'è quindi la necessità di assicurare "una adeguata e unitaria difesa per contrastare il rischio di decisioni difformi sulle stesse clausole contrattuali e quindi sulla esecuzione del contratto nella gestione dei servizi non sanitari dei quattro ospedali".E' stato nominato quindi un collegio difensivo comune per entrambe le aziende composto dall'avvocato Gaetano Viciconte e dalla professoressa Ilaria Pagni. Le udienze di comparizione si sono già svolte. Il dg dell'Asl Centro, Paolo Morello Marchese, parla di normale dialettica tra le parti ricordando il braccio di ferro sul fronte edilizio, sempre con Sa.T, chiuso a una cifra molto più bassa di quanto richiesto.Al di là di come andrà a finire questa partita, il project financing applicato all'ambito sanitario continua a manifestare i suoi limiti e sulla sua capacità di alleggerire le casse pubbliche c'è più di un dubbio.Riferendoci al solo Santo Stefano, il conto finale per metterlo in funzione è stato di 190 milioni di euro di cui 133 milioni di euro dalla parte pubblica e per i restanti 56 milioni dal concessionario, la Sat spa appunto, che in cambio ha in gestione il nosocomio per 20 anni percependo un canone annuale e dei corrispettivi per i vari servizi non sanitari svolti all'interno. Tale periodo non parte dall'ottobre 2013, quando il nosocomio ha iniziato a funzionare, ma dal 2016, anno dell'inaugurazione dell'ospedale apuano, l'ultima delle quattro nuove strutture a entrare in funzione. In sostanza, quindi, ci vorranno ancora 13 anni prima che la Regione torni nella piena disponibilità del Santo Stefano e degli altri tre gemelli. Un periodo lungo in cui non sono escluse nuove richieste economiche da parte del gestore.