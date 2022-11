22.11.2022 h 16:34 commenti

Servizi museali, firmato l'accordo al ribasso ma i dipendenti protestano

Rispetto al 2019 comporta un ribasso del 20% e riguarda Palazzo Pretorio, museo del tessuto e Pecci. Al centro di arte contemporanea si aggiungono anche tagli del 33% sui servizi: buste paghe quasi dimezzate per i lavoratori

Rinnovato all'associazione temporanea d'impresa Società Cooperative Culture, l’affidamento dei servizi museali integrati per il circuito Prato Musei. L'accordo firmato a ottobre con la fondazione Museo del Tessuto, quella per le Arti contemporanee in Toscana che gestisce il Pecci e dal Comune di Prato per quanto riguarda il Palazzo Pretorio rispetto al 2019 comporta un ribasso del 20%. Il Museo dell'Opera del Duomo, ha invece deciso di non ricorrere più a personale esterno ma di utilizzare quello interno e quindi non è interessato al rinnovo.

Il nuovo accordo, come denunciano alcuni lavoratori che aderiscono al movimento "Mi riconosci", rischia però di penlizzare i dipendenti della stessa cooperativa ai quali non viene applicato il contratto nazionale di Federculture ma accordi di secondo livello.

Oltre al ribasso dell'appalto, poi, la sezione pratese si "Mi Riconosci", denuncia per il museo Pecci anche tagli sui servizi del 33%, che a cascata si sono ripercossi sul numero di ore lavorate e quindi sullo stipendio dei dipendenti, in alcuni casi ridotto del 40% passando da 800 euro a 480 mensili.

A preoccupare i lavoratori anche la qualità del servizio offerto che viene drasticamente abbassata. "Basti pensare che lo spazio espositivo del Pecci dove la capienza massima è di 400 persone - è la testimonianza raccolta da Mi riconosci- servirebbe una squadra di 5 persone e invece siamo in tre . Non si tratta di un mero taglio di personale, ma di una chiara violazione delle normative di sicurezza".

I lavoratori sono anche preoccupati per l'eccessivo ricorso a contratti a chiamata.

"Nella rinegoziazione del contratto con Coopculture che coordina il funzionamento dei servizi della rete Prato Musei - spiega Stefano Collicelli Cagol -direttore del Centro per l'Arte contemporanea Luigi Pecci - è stato proposta una revisione per gli anni 2023-2025 che tenga conto delle trasformazioni in atto nel Centro e delle sfide future. La rinegoziazione prevede un adeguamento del numero di persone coinvolte nella guardiania che risponda alle esigenze differenti della programmazione e che contribuisca agli sforzi complessivi che si stanno mettendo in atto per alleggerire i costi di funzionamento del museo e renderlo sempre più a disposizione della comunità attraverso le sue attività".

