Sciopero dipendenti Alia per il rinnovo del contratto e contro l'esternalizzazione dei servizi, alta l'adesione

Il rinnovo si aspetta da due anni, nel frattempo i lavoratori durante la pandemia non si sono mai fermati garantendo anche il ritiro dei rifiuti delle persone in quarantena. Preoccupa la norma 177 prevista dal codice degli appalti che mette a rischio posti di lavoro

Buona l'adesione allo sciopero dei dipendenti di Alia indetto per oggi , 30 giugno, da Cgil, Cisl Uil a cui ha partecipato anche Fiadel . Quasi il 50% dei lavoratori ha protestato contro l'applicazione dell'art 177 del codice degli appalti, che prevede dal 31 dicembre l'esternalizzazione delle attività fino all'80% e il mancato rinnovo del contratto scaduto da due anni.

La trattativa per il rinnovo è in atto e proprio per questo i sindacati, una delegazione si è riunita questa mattina in piazzetta Buonamici, chiedono maggiore attenzione per i lavoratori: “Il precedente rinnovo – spiega Alessio Bettini Fp Cgil – abbiamo acconsentito alla richiesta di passare da 36 a 38 ore settimanali, durante la pandemia il personale ha svolto un ruolo essenziale nella raccolta dei rifiuti, garantendo sempre il servizio anche per quelli delle persone infettate dal Covid. Ora che siamo in fase di rinnovo chiediamo maggiore attenzione per questi lavoratori”.

Non soltanto rinnovo, a Prato sono circa 400 i dipendenti interessati, ma anche una maggiore tutela dei posti di lavoro. “Con l'articolo 177 del Codice degli appalti – spiega Domenico Fricchione delegato Cisl - si rischiano posti di lavoro, infatti la norma prevede che l'esternalizzazione è autorizzata anche nel caso in cui l'azienda abbia personale per svolgere i servizi. Questo porterà inevitabilmente a gare al ribasso che impatteranno anche sulla qualità del servizio”. Ora si aspetta una convocazione del Governo per la modifica dell'articolo 177 del codice degli appalti. “Se non si arriverà a cambiare – spiega Stefano Meini delegato Fiadel – siamo pronti a indire nuove giornate di sciopero generale”.

