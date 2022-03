16.03.2022 h 11:05 commenti

Servizi al pubblico, alcuni sportelli aperti al Centro Giovani di Montemurlo traslocano in via Toscanini

A seguito del temporaneo spostamento degli uffici anagrafe e sportello al cittadino al Centro giovani, gli sportelli stranieri, lavoro, disabilità, il laboratorio teatrale per i ragazzi e quello per gli studenti della scuola media saranno trasferiti nei locali dove già si trovano gli uffici di Sori e Alia di fianco al comando della polizia municipale

Il Comune di Montemurlo fa sapere che da domani, giovedì 17 marzo, alcuni servizi attivi presso il Centro Giovani saranno spostati temporaneamente in via Toscanini, 21, dove già si trovano gli uffici di Sori e Alia. Lo spostamento si è reso necessario perché dallo scorso lunedì l'Ufficio anagrafe e sportello al cittadino si sono trasferiti al Centro Giovani (piazza Don Milani) a seguito dei lavori di adeguamento sismico del palazzo di via Toscanini. Nel dettaglio gli sportelli che da domani trovano un nuova sede in via Toscanini, 21 (di fianco al Comando di polizia municipale) sono lo sportello stranieri, attivo ogni giovedì dalle ore 15 alle 19; lo sportello lavoro, aperto il lunedì dalle ore 14,30 alle 16,30 e il giovedì dalle ore 10 alle 12; lo sportello antiviolenza sulle donne, disponibile ad accogliere le richieste di aiuto ogni giovedì mattina dalle 9 alle 11; lo sportello altrabilità per l'assistenza alla disabilità ogni terzo venerdì del mese dalle ore 15 alle 18 e il primo martedì del mese dalle 9 alle 12. Sono trasferiti temporaneamente anche il laboratorio teatrale per ragazzi del mercoledì dalle ore 16 alle 19 e il sabato dalle ore 14-19 e il laboratorio degli studenti della scuola media del giovedì e martedì mattina.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

