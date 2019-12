04.12.2019 h 10:41 commenti

Serve alcolici ai minorenni: chiuso per 15 giorni il rinnovato bar Andrei

Il provvedimento è stato preso dal sindaco dopo un controllo effettuato dalla polizia. Cinque ragazzi, due dei quali tra i 14 e i 16 anni, avevano chiesto e ottenuto un superalcolico

Due settimane di chiusura forzata per il bar Fortuna Andrei in via Magnolfi, chiusa dal sindaco Biffoni con un'ordinanza per aver venduto alcolici a minorenni. Il provvedimento è stato emesso dopo un controllo della polizia. Gli agenti, durante un controllo, hanno accertato che il titolare del bar aveva servito un liquore con gradazione pari a 35 gradi a cinque ragazzini minorenni, dei quali due tra i 14 e i 16 anni. Secondo la polizia non potevano esserci dubbi sulla minore età dei ragazzi che erano entrati nel bar con il casco in mano e con un aspetto e una voce che mostravano la loro giovane età. Il titolare non ha chiesto il documento e ha somministrato il liquore richiesto.



"Vista la grave negligenza del titolare che non si è preoccupato di verificare l'età dei clienti e i rischi connessi per la salute dei minori nell'uso di alcolici - viene spiegato dal Comune - è stata opportuna una ordinanza di sospensione dell'attività con chiusura immediata per un periodo di 15 giorni". Il provvedimento è stato notificato ieri sera, martedì 3 dicembre, dagli agenti della polizia municipale.

"L'abuso di alcolici da parte di minori desta particolare preoccupazione e molte sono le iniziative intraprese sia sul fronte dei controlli, da parte di tutti gli organi preposti, sia sul fronte educativo -sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Sono fondamentali iniziative nelle scuole come "Alcol e responsabilità", la campagna che da anni la polizia municipale porta nelle classi già dalle scuole medie per sensibilizzare i giovani sui rischi legati all'alcol". Il bar Fortuna Andrei è stato rilevato di recente da una famiglia di esercenti cinesi.