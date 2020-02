28.02.2020 h 11:46 commenti

Serra fai da te allestita in casa: la marijuana messa ad essiccare al posto della biancheria

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che abita a Figline. Nell'abitazione, dove vive con la moglie e i due figli piccoli, coltivava la sostanza stupefacente poi destinata allo spaccio

Aveva allestito nella sua casa una serra fai da te per la coltivazione della marijuana, nonostante in casa abitassero anche la moglie e i due figli piccoli. Per questo motivo è stato arrestato ieri, 27 febbraio, un 35enne residente a Figline. Per lui l'accusa è di coltivazione di marijuana destinata allo spaccio. Ad eseguire l'arresto sono stati carabinieri del Nucleo Operativo e quelli della Stazione di Iolo.L’uomo aveva allestito in casa una vera e propria coltivazione domestica di marijuana, dotandosi di tutto il necessario: lampade alogene, umidificatori, specifici concimi, impianto di areazione e quant’altro essenziale a produrla, suddividerla e poi distribuirla.In tutto i carabinieri hanno sequestrato piantine per un peso complessivo di circa 300 grammi: erano stese ad asciugare al posto della biancheria. Sequestrati anche altri 5 grammi di hashish.