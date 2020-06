15.06.2020 h 10:31 commenti

Sequestrato in Dogana un carico di ammonio bifloruro esportato senza autorizzazione

La merce era destinata ala Turchia. Si tratta di una sostanza chimica per può essere impiegata anche per scopi militari e per questo la sua commercializzazione è sottoposta a restrizioni

Un carico di ammonio bifloruro, destinato alla Turchia, è stato bloccato e sequestrato dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Prato. Si tratta di una sostanza chimica che può essere utilizzata sia in impieghi civili sia militari ed è sottoposta a misure restrittive per la sua commercializzazione. Il carico bloccato non aveva nessuna autorizzazione ministeriale. Si tratta di circa 5mila kg di sostanza, in concentrazione variabile tra il 70 e il 74%, dal valore commerciale di 11.750 euro. I responsabili della società esportatrice sono stati denunciati alla procura di Prato, mentre l'intera partita di merce è stata sequestrata.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus