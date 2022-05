10.05.2022 h 15:13 commenti

Sequestrato e ucciso a Le Sacca, chiuse le indagini: tre le persone accusate

La Dda ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini sulla morte di un 34enne i cui resti furono trovati a giugno dello scorso anno nei boschi alla periferia nord di Prato. Per la liberazione furono chiesti 300mila euro

nt

Yan Zongwei, cinese di 34 anni, cuoco con il fiuto per gli affari e abile broker, i cui resti furono trovati lo scorso 10 giugno nei boschi a Le Sacca, fu sequestrato a scopo di estorsione e ucciso con un colpo che gli fratturò la prima vertebra cervicale procurandogli un arresto cardio respiratorio. Questo dicono le carte dell'inchiesta delle direzione distrettuale antimafia di Firenze che nei giorni scorsi ha chiuso le indagini. Tre gli indagati, tutti cinesi con famiglia e interessi a Prato come la vittima: Dong Jiwei, 31 anni, rinchiuso nel carcere della Dogaia e destinatario anche di un'ordinanza per omicidio volontario, difeso dagli avvocati Tiziano Veltri e Luca Cianferoni, Lei Rongjiu, 30 anni, anche lui detenuto alla Dogaia ma per altri motivi, difeso dagli avvocati Tommaso Magni e Leonardo Pugi, e Yang Wenming, 33 anni, latitante, assistito dall'avvocato Valeria Valignani.Tutti e tre sono accusati di sequestro di persona, mentre Dong Jiwei e il cinese latitante anche di aver causato la morte del loro connazionale e di averne poi occultato il cadavere.Nelle prossime settimane la procura deciderà le richieste da inoltrare al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Firenze.Il cadavere fu trovato diverse settimane dopo la denuncia di sparizione. Stando alle indagini dei carabinieri, per la liberazione, i sequestratori chiesero alla vittima un riscatto di 300mila euro. Una somma ingente che il 34enne provò a reperire come dimostrerebbero le chiamate alla madre e ad uno zio partite dal suo telefono. Se la vittima sia finita nel mirino dei connazionali perché ritenuta in grado di pagare un riscatto o per un regolamento di conti, non è chiaro. Poche le notizie sul suo conto: pare che Yan Zongwei, residente a Milano ma domiciliato a Prato, si occupasse di gestire il denaro che gli veniva affidato dai connazionali.Dong Jiwei, indagato principale, dietro le sbarre da quasi un anno, ha sempre continuato a dichiararsi innocente: parole, fino a ore, cadute nel vuoto.