Sequestrato dormitorio annesso a una ditta a Casale. Scarse condizioni igieniche e impianto elettrico manomesso

Grazie ai controlli della Squadra Interforze scoperti anche tre lavoratori a nero. Sospesa l'attività della ditta

Il dormitorio degli operai era stato ricavato nel ottotetto della casa attigua al laboratorio dove un terzo dei lavoratori era senza contratto. E' quanto scoperto dalla squadra Interforze, coordinata dai carabinieri della Stazione di Iolo, che ha effettuato un controllo a Casale in un'abitazione con laboratorio sul retro. Al controllo hanno partecipato oltre ai carabinieri, la polizia municipale, i tecnici della Prevenzione della Asl Toscana Centro e gli Ispettori del lavoro.

Al momento dell'accesso erano nove gli operai al lavoro, tre dei quali sono risultati al nero, con la conseguente sospensione immediata dell'attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione dei dipendenti privi di contratto. Le condizioni della ditta, dal punto di vista della sicurezza non sono apparse ottimali e il personale tecnico della Asl ha impartito le relative prescrizioni in materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro.

La Municipale ha effettuato verifiche nella abitazione collegata al laboratorio riscontrando che il sottotetto risultava trasformato ad uso abitativo per sette lavoratori in carenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per le case di abitazione. Sono stati quindi sequestrati i luoghi impropriamente utilizzati anche in considerazione delle gravi carenze rilevate sull'impianto elettrico che è risultato manomesso in maniera non professionale. L'affittuario dell'abitazione, dipendente della ditta, ed il suo titolare sono stati denunciati.