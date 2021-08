13.08.2021 h 12:59 commenti

Sequestrato dalla polizia stradale uno scuolabus abusivo, a bordo bambini e accompagnatore

Il minivan era stato attrezzato con vetri oscurati per evitare che si capisse la sua funzione. Conducente privo dell'autorizzazione per il trasporto di persone e del contratto di lavoro. A bordo anche un accompagnatore. Lo scuolabus serviva un centro culturale che è stato segnalato per le verifiche sull'idoneità a svolgere attività educative

Un scuolabus abusivo con tanto di vetri oscurati per 'nascondere' i bambini trasportati da casa al centro culturale e viceversa. E' quanto hanno scoperto ieri, giovedì 12 agosto, gli agenti della polizia stradale che, dopo diversi giorni di controllo, hanno fermato un minivan particolarmente costoso attrezzato per accogliere i bambini, tutti cinesi. Il conducente e il proprietario del mezzo, entrambi cinesi, sono stati controllati: il primo è risultato sprovvisto delle autorizzazioni necessarie ad effettuare il servizio di scuolabus e sprovvisto anche di un regolare rapporto di lavoro con l'intestatario del furgoncino. Sul mezzo viaggiava anche un altro cinese con il compito di accompagnatore. Già da diversi giorni gli agenti avevano notato in circolazione il minivan senza capire cosa celasse all'interno. Il mistero è stato svelato ieri: sei i bambini, con tanto di zaino con libri e quaderni, diretti ad un centro culturale cinese con sede a Prato. Il minivan è stato sequestrato mentre i bambini sono stati affidati ai genitori. Il centro culturale, infine, è stato segnalato per la verifica dei requisiti necessari a svolgere attività educative.



