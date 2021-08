03.08.2021 h 18:29 commenti

Sequestrato carico di uova destinato a ristoranti e negozi alimentari, denunciato imprenditore

La polizia stradale ha fermato un furgone per un normale controllo e ha scoperto che trasportava 900 uova prive di etichettatura. Alla guida il titolare di un'attività già sospesa dalla Asl

Novecento uova caricate su un furgone, prive di documenti di provenienza e di etichettatura, forse importate illegalmente dalla Cina. E' quanto hanno scoperto e sequestrato gli agenti della polizia stradale che hanno fermato il furgone condotto da un imprenditore cinese, residente in provincia di Rovigo, già noto perché destinatario di un provvedimento di sospensione dell'attività emesso dalla Asl. Provvedimento che però ha facilmente aggirato trasferendo ad un altro indirizzo, sempre in provincia di Rovigo, il suo laboratorio. Secondo quanto accertato, le uova erano destinate ai ristoranti e ai negozi di alimentari gestiti da cinesi a Prato.

L'imprenditore dovrà pagare 12mila euro di multa. Le uova sono state portate agli stabilimenti di Alia per lo smaltimento nella filiera dei rifiuti di origine animale. La polizia stradale ha subito contattato la Asl di Rovigo per segnalare il nuovo indirizzo dell'attività occulta dell'imprenditore cinese.



