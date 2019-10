31.10.2019 h 15:14 commenti

Sequestrati undicimila accessori contraffatti, denunciati due imprenditori

Blitz in due pronto moda nella zona del Macrolotto. I titolari accusati di contraffazione e ricettazione. Gli articoli destinati all'abbigliamento per bambini

Una valanga di accessori destinati all'abbigliamento dei bambini è stata sequestrata dalla guardia di finanza di Prato in due pronto moda nella zona produttiva del Macrolotto 1. Per la precisione 11mila articoli, tutti taroccati e tutti con marchi noti come Lol, Peppa Pig, Disney e Bugs Bunny. Gli accessori, secondo quanto accertato dai finanzieri, erano pronti per essere cuciti sui capi di abbigliamento: camicette, maglioncini, pantaloni che poi sarebbero finiti nei negozi per la vendita al dettaglio. I titolari dei due pronto moda, entrambi cinesi e residenti a Prato, sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione. Il controllo della guardia di finanza rientra in una più ampia attività di verifica del rispetto delle regole da parte delle aziende. Un'attività particolarmente intensa che vuol dare risposte agli imprenditori che lavorano secondo la legge e che subiscono il peso della concorrenza sleale. Il sequestro fatto nei due pronto moda tutela anche la salute: senza certezze sull'origine delle materie prime e sul ciclo di produzione non è infatti possibile garantire il consumatore.

Edizioni locali collegate: Prato

