14.12.2022

Sequestrati prodotti con marchi di alta moda contraffatti nascosti in un negozio di abbigliamento

L'intervento della polizia municipale al Macrolotto Zero. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di commercio di prodotti contraffatti e ricettazione

Decine di capi di abbigliamento e accessori con marchi di varie case di alta moda contraffatti sono stati scoperti dalla polizia municipale in un negozio di abbigliamento nella zona del Macrolotto Zero. I capi erano di buona fattura e tali da poter trarre in inganno un acquirente poco esperto. Gli oggetti erano nascosti in parte nel retrobottega e in parte all’interno di un pouf/contenitore che si trovava nella parte aperta al pubblico del negozio.

Al termine del controllo sono stati trovati 42 pezzi costituiti da capi di abbigliamento a marchio Prada e Gucci, Louis Vuitton, Fendi, Burberry oltre a borsette da donna e accessori come portafogli e cinture con marchio Chanel e Gucci. Tutta la merce contraffatta è stata sequestrata e il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di commercio di prodotti contraffatti e ricettazione.