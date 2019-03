10.03.2019 h 11:39 commenti

Sequestrati pc e telefonini alla donna accusata di violenza sessuale sul ragazzino a cui faceva ripetizioni

Proseguono gli accertamenti per capire se ci sono stati rapporti sessuali e chi è il padre del bambino nato qualche mese fa. Per questo sarà decisivo il test del Dna già disposto dalla procura. La donna al Corriere della Sera: "Sono una mamma felicissima"

All'indomani della clamorosa vicenda, rivelata in anteprima da Notizie di Prato, si vanno definendo meglio i contorni dell'inchiesta che vede una donna accusata di violenza sessuale su un ragazzino minore di 14 anni dal quale potrebbe anche aver avuto il figlio nato qualche mese fa ( LEGGI ).

Proprio in relazione alla gravidanzaa, sarà l’esame del dna a dire se il bambino partorito all’inizio dello scorso autunno dalla donna di 35 anni indagata dalla procura di Prato per violenza sessuale sia davvero figlio del ragazzino di 13 anni a cui dava ripetizioni. Il racconto della donna, che secondo quanto emerso finora avrebbe portato avanti la gravidanza senza fare mistero della paternità, è al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile che nelle ultime ore hanno compiuto una serie di accertamenti ordinati dalla procura e finalizzati ad acquisire elementi in grado di chiarire meglio sia il racconto dell’insegnante che la denuncia presentata dalla famiglia del minorenne.

La Squadra mobile ha fatto almeno una perquisizione domiciliare e sequestrato pc e telefonini alla ricerca dei contatti, dei messaggi, delle conversazioni che la donna e l’alunno si sarebbero scambiati nel corso del tempo. Si tratta di ricostruire la presunta relazione tra i due che si frequentavano un paio di volte a settimana per le ripetizioni di una materia che risultava particolarmente difficile per il ragazzino tanto che i genitori si erano rivolti alla donna per lezioni private. Sembra accertato in tutto e per tutto che il mondo della scuola non abbia niente a che fare con questa delicatissima vicenda. La 35enne non sarebbe nemmeno una docente di ruolo bensì una infermiera che si era prestata ad aiutare il ragazzo negli studi. A mettere in moto l’inchiesta è stata la querela presentata dalla famiglia del minore, assistita dall'avvocato Roberta Roviello, sconvolta dalla notizia della paternità che la 35enne avrebbe annunciato al ragazzino. Sul punto, se il 13enne sia o no il padre del piccolo, sarà decisivo il test del Dna, ma a prescindere da questo resta la qustione degli eventuali rapporti sessuali da parte della donna con un minore di 14 anni.

Bocche cucite in procura. “L’inchiesta - le parole del procuratore Giuseppe Nicolosi - è delicatissima e per questo intendiamo adottare il riserbo massimo”.

La donna, che è difesa dall'avvocato Mattia Alfano, tramite il suo legale ha parlato con il Corriere della Sera dicendo di non avere niente da nascondere e di aver acconsentito al prelievo del Dna. La 35enne è sposato e ha già un figlio dal marito: "Sono una mamma felice, felicissima" ha dichiarato ai giornalisti del Corriere.