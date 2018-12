30.12.2018 h 11:34 commenti

Sequestrati nel negozio di telefonia 130 kg di "botti" venduti senza avere la licenza

Il controllo dei carabinieri nell'esercizio commerciale di via Toscana. La titolare è stata denunciata: oltre a non avere titolo a commercializzare la merce, la deteneva in misura superiore al limite massimo consentito

Circa 130 kg di “botti” sono stati sequestrati dai carabinieri in un negozio di telefonia di via Toscana, la cui proprietaria li deteneva e commercializzava senza nessuna autorizzazione. L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Investigativo che hanno perquisito il negozio “Nuovo Blu”, gestito in via Toscana da una donna cinese di 43 anni. La commerciante è stata denunciata per aver commercializzato senza licenza i fuochi pirotecnici.

I “botti” sequestrati verranno ora distrutti. Erano di tipo F2, quindi di libera vendita, ma per farlo è necessario essere in possesso di una apposita licenza e, in ogni caso, non possono essere detenuti in misura superiore ai 50 kg.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus